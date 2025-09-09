  • Спортс
  • «Белые орлы» против «трех львов», а «мадьяры» против «избранных». Аналитика на матчи отборочного цикла ЧМ-2026
«Белые орлы» против «трех львов», а «мадьяры» против «избранных». Аналитика на матчи отборочного цикла ЧМ-2026

ЧМ-2026. Квалификация. Группа К. Шестой тур. Сербия – Англия. 9 сентября, 23:45 (время Астаны)

В центральном противостоянии шестого тура квинтета К сойдутся сборные Сербии и Англии. Эксперты Olimpbet считают британцев явными фаворитами этого матча несмотря на то, что он будет для них выездным.

В принципе, в таких раскладах нет ничего удивительного. Особенно если обратиться к статистике личных взаимоотношений «белых орлов» и «трех львов». Родоначальники футбола выиграли обе личные встречи в истории противостояния с сербами. Причем в последний раз это произошло относительно недавно, на групповой стадии прошлогоднего Евро.

Да и актуальное турнирное положение в группе вроде бы сильно в пользу англичан. Они единолично лидируют, одержав в квалификации ЧМ-2026 четыре победы их четырех возможных, опережая своих ближайших соперников на пять баллов.

Однако столь большое расстояние между первым и вторым местами довольно обманчиво. Сборная Сербии провела на матч меньше, чем команда, возглавляемая Томасом Тухелем.

Получается, в случае очной домашней победы коллектив Драгана Стойковича по потерянным очкам уже будет опережать финалистов двух предыдущих континентальных первенств.

Примечательно, что ни Сербия, ни Англия в текущем отборочном цикле еще не пропускали. Однако аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что на этот раз, по крайней мере, один мяч обязательно влетит в ворота какой-то из этих сборных. При этом в гол гостей они верят больше.

Британцы, по их мнению, явные фавориты и по угловым, которых в белградском матче ожидается не более девяти.

Группа F. Второй тур. Венгрия – Португалия. 9 сентября, 23:45

В квартете F квалификация, по сути, только началась, его участников ждут матчи второго тура. В главном из них сойдутся сборные Венгрии и Португалии.

Эксперты Olimpbet видят в «европейских бразильцах» явных фаворитов этой встречи, оценивая их шансы на победу в четыре с лишним раза выше.

Это вполне логично, если учесть, что тремя днями ранее Роналду и Ко разгромили в гостях Армению (5:0), а «мадьяры» не удержали преимущество в два мяча в выездном сражении с Ирландией (2:2). К тому же они потеряли из-за дисквалификации удаленного в Дублине полузащитника Роланда Шаллаи, который теперь не сыграет с португальцами.

Кроме того, у «избранных» серьезный перевес по личным взаимоотношениям. Португалия еще никогда не проигрывала Венгрии в истории их противостояния, одержав десять побед при четырех мирных исходах.

Правда, венграм удалось добиться ничьей (3:3) в сражении на триумфальном для португальцев Евро-2016. Но после этого «мадьяры» уступили им трижды подряд с общим счетом 0:7.

Однако сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что команда под управлением Марко Росси при родных болельщиках сможет отличиться хотя бы одним забитым мячом.

При этом они склоняются к тому, что гости сумеют это сделать минимум дважды, ожидая «верховой» характер матча на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.

