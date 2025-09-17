«Ливерпуль», «Челси», «Бавария»? Сражения грандов в Лиге чемпионов

Футбольная среда богата на громкие вывески. В Olimpbet дали расклады на матчи, которые примут «Альянц Арена» и «Энфилд».

Лига чемпионов. Общий этап. Первый тур. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия). 18 сентября, 00:00 (время Астаны)

Безусловно, центральное сражение второго игрового дня в стартовом туре Лиги чемпионов! «Бавария» примет в родных стенах «Челси», и эксперты Olimpbet видят ее явным фаворитом.

Такие расклады выглядят вполне логичными, если взять во внимание текущую форму соперников. «Красная машина» со старта сезона Бундеслиги одержала три победы кряду с умопомрачительной разницей забитых и пропущенных мячей – 14:2. Это безоговорочная верхняя строчка в таблице национального первенства.

«Синие» же в начале чемпионата АПЛ немного пробуксовывают – при двух выигрышах у них аналогичное количество ничейных результатов, из-за чего сформировалось четырехочковое отставание от лидирующего «Ливерпуля».

Но если взять недавние выступления этих команд на международной арене, то тут явным преимуществом будут владеть «аристократы». «Челси» – действующий обладатель Лиги конференций и Клубного чемпионата мира, прошедшего летом на футбольных полях США.

Что касается «Баварии», то свой последний трофей за пределами Германии она завоевала уже более пяти лет назад, выиграв Лигу чемпионов «коронавирусного» сезона-2019/20.

Да, немцы имеют перед англичанами преимущество в истории противостояния, победив в трех официальных матчах при одном поражении и двух мирных исходах. Однако одна из этих ничьих стала для баварцев, возможно, самым большим разочарованием в истории клуба. Она в итоге обернулась поражением в серии пенальти в решающем матче ЛЧ-2011/12. А финал тот, если кто забыл, проходил в Мюнхене.

Тем не менее аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что сейчас у «Баварии» заметно больше шансов на победу, чем у «Челси» – примерно в три раза. Они считают хозяев фаворитами и по угловым, которых в матче на «Альянц Арене» ожидается не более десяти.

«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 18 сентября, 00:00

Еще один матч среды в Лиге чемпионов с невероятно громкой вывеской. На «Энфилде» действующий чемпион и лидер нового сезона АПЛ примет бронзового призера испанской Примеры.

Эксперты Olimpbet считают «Ливерпуль» (наравне с «Барселоной») главным претендентом на победу в ЛЧ-2025/26. Поэтому вообще неудивительно, что они видят в нем однозначного фаворита и в домашнем сражении с «Атлетико», который, к тому же, не слишком уверенно начал внутренний сезон, добившись первой победы в чемпионате лишь в четвертом туре Примеры.

Безусловно, мерсисайдцы выглядят мощнее мадридцев как по составу, так и по игре. Однако «матрасники» всех давно приучили к тому, что они никогда не сдаются и готовы дать бой любому противнику.

В том числе – даже такому грозному, как «скаузеры», у которых, к слову нет вообще никакого перевеса по статистике личных взаимоотношений с «индейцами»: девять проведенных матчей, по три победы каждой из сторон и столько же ничейных результатов.

Причем «Атлетико» имеет удачный опыт противостояния «Ливерпулю» и на «Энфилде», где ему удалось победить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, выбив англичан из турнира.

Однако на этот раз аналитики Olimpbet почти не верят в успех испанцев. Они склоняются к тому, что хозяева забьют не менее двух мячей, а наиболее вероятным автором гола называют египетского форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.