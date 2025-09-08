Битва победителей Евро и балканское дерби в отборе на ЧМ-2026

ЧМ-2026. Квалификация. Группа С. Второй тур. Греция – Дания. 8 сентября, 23:45 (время Астаны)

В центральном матче второго тура группы С сборная Греции на своем поле примет команду Дании.

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего противостояния больше шансов на победу, хотя и не считают их безоговорочными фаворитами этой встречи.

Отборочный квартет С – это четверка, где каждый считает, что ему повезло со жребием. Но, несмотря на то, что сборные Греции и Дании в разные годы выигрывали континентальное первенство (Евро-2004 и Евро-1992 соответственно), ни одна из них, сейчас не входит даже в двадцатку сильнейших команд планеты. По крайней мере, об этом свидетельствует рейтинг ФИФА.

«Алая гвардия» занимает в мировой табели о рангах 21-ю позицию, «эллины» – 39-ю. А выступающие также в этой группе Шотландия с Белоруссией располагаются еще ниже, причем значительно.

При этом скандинавы и британцы в стартовом туре квалификации сильнейшего не выявили. Матч в Копенгагене не принес ни одного забитого мяча (ничья 0:0), зато запомнился обилием предупреждений – было предъявлено восемь желтых карточек. Греки же в родных стенах разгромили белорусов со счетом 5:1, нанеся за игру 12 ударов в створ ворот соперников.

Что касается личных взаимоотношений «пиратского корабля» и «датского динамита», то статистика явно в пользу северян. За датчанами остались восемь из 15 дуэлей, при трех поражениях и четырех мирных исходах. Правда, если брать в расчет четыре последние встречи, то здесь наблюдается полное равенство: по одной победе у каждой из сторон и две ничьи.

С учетом того, что в квалификационной группе С всего четыре участника, успех сборной Греции сделает ее главным претендентом на итоговое первое место, дающее прямую путевку в финальную часть ЧМ-2026.

И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у коллектива сербского специалиста Ивана Йовановича есть прекрасная возможность создать отрыв от основного конкурента. Они практически не сомневаются в том, что греки забьют.

А вот по угловым в этом матче фаворита вообще нет – ожидается абсолютное равенство.

Группа L. Шестой тур. Хорватия – Черногория. 8 сентября, 23:45

В группе L, в которой выступают пять команд, состоятся матчи уже шестого тура. В одном из них встретятся Хорватия и Черногория, и эксперты Olimpbet видят в «шашечных» явными фаворитами балканского дерби.

По итогам пяти предыдущих туров таблицу квинтета возглавляет Чехия. Хорваты располагаются на второй позиции, отставая от первого места на три очка. При этом команда Златко Далича имеет две игры в запасе перед лидером, которого, к слову, уже успела разгромить в очной битве – 5:1.

В свою очередь, чехи в минувшем туре уверенно на выезде обыграли ближайших соперников хорватов, причем на выезде – 2:0. Черногория же уступает Хорватии три балла, проведя на матч больше.

Такая вот запутанная ситуация в этой пятерке. Но она может во многом проясниться уже по итогам сражения бывших соотечественников. В случае домашней победы «пламенные» сами возглавят группу, так как чехи шестой тур пропускают. А у «храбрых соколов» при поражении останутся лишь математические шансы на то, чтобы занять второе итоговое место.

Впрочем, от преждевременного празднования успеха «шашечных» предостерегает статистика, согласно которой оба матча в истории их противостояния завершились вничью. Как-никак – это битва соседей, которая всегда имеет огромное принципиальное значение.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе действующих бронзовых призеров мирового первенства. Они считают, что у хозяев предстоящего балканского дерби больше шансов одержать крупную победу, чем у гостей просто не проиграть.