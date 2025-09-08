0

Битва победителей Евро и балканское дерби в отборе на ЧМ-2026

ЧМ-2026. Квалификация. Группа С. Второй тур. Греция – Дания. 8 сентября, 23:45 (время Астаны)

В центральном матче второго тура группы С сборная Греции на своем поле примет команду Дании.

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего противостояния больше шансов на победу, хотя и не считают их безоговорочными фаворитами этой встречи.

Отборочный квартет С – это четверка, где каждый считает, что ему повезло со жребием. Но, несмотря на то, что сборные Греции и Дании в разные годы выигрывали континентальное первенство (Евро-2004 и Евро-1992 соответственно), ни одна из них, сейчас не входит даже в двадцатку сильнейших команд планеты. По крайней мере, об этом свидетельствует рейтинг ФИФА.

«Алая гвардия» занимает в мировой табели о рангах 21-ю позицию, «эллины» – 39-ю. А выступающие также в этой группе Шотландия с Белоруссией располагаются еще ниже, причем значительно.

При этом скандинавы и британцы в стартовом туре квалификации сильнейшего не выявили. Матч в Копенгагене не принес ни одного забитого мяча (ничья 0:0), зато запомнился обилием предупреждений – было предъявлено восемь желтых карточек. Греки же в родных стенах разгромили белорусов со счетом 5:1, нанеся за игру 12 ударов в створ ворот соперников.

Что касается личных взаимоотношений «пиратского корабля» и «датского динамита», то статистика явно в пользу северян. За датчанами остались восемь из 15 дуэлей, при трех поражениях и четырех мирных исходах. Правда, если брать в расчет четыре последние встречи, то здесь наблюдается полное равенство: по одной победе у каждой из сторон и две ничьи.

С учетом того, что в квалификационной группе С всего четыре участника, успех сборной Греции сделает ее главным претендентом на итоговое первое место, дающее прямую путевку в финальную часть ЧМ-2026.

И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у коллектива сербского специалиста Ивана Йовановича есть прекрасная возможность создать отрыв от основного конкурента. Они практически не сомневаются в том, что греки забьют.

А вот по угловым в этом матче фаворита вообще нет – ожидается абсолютное равенство.

Группа L. Шестой тур. Хорватия – Черногория. 8 сентября, 23:45

В группе L, в которой выступают пять команд, состоятся матчи уже шестого тура. В одном из них встретятся Хорватия и Черногория, и эксперты Olimpbet видят в «шашечных» явными фаворитами балканского дерби.

По итогам пяти предыдущих туров таблицу квинтета возглавляет Чехия. Хорваты располагаются на второй позиции, отставая от первого места на три очка. При этом команда Златко Далича имеет две игры в запасе перед лидером, которого, к слову, уже успела разгромить в очной битве – 5:1.

В свою очередь, чехи в минувшем туре уверенно на выезде обыграли ближайших соперников хорватов, причем на выезде – 2:0. Черногория же уступает Хорватии три балла, проведя на матч больше.

Такая вот запутанная ситуация в этой пятерке. Но она может во многом проясниться уже по итогам сражения бывших соотечественников. В случае домашней победы «пламенные» сами возглавят группу, так как чехи шестой тур пропускают. А у «храбрых соколов» при поражении останутся лишь математические шансы на то, чтобы занять второе итоговое место.

Впрочем, от преждевременного празднования успеха «шашечных» предостерегает статистика, согласно которой оба матча в истории их противостояния завершились вничью. Как-никак – это битва соседей, которая всегда имеет огромное принципиальное значение.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе действующих бронзовых призеров мирового первенства. Они считают, что у хозяев предстоящего балканского дерби больше шансов одержать крупную победу, чем у гостей просто не проиграть.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9331 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
122 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»
1224 июля, 15:21
CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется
619 июля, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
ALLINNERS вошли в топ-77 Европы после финала Frag S15
4 сентября, 13:43
Аналитика от партнеров на матч отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, а также Грузии и Турции
4 сентября, 11:38
Дерзкий буст: ALLINNERS в новых цветах
29 августа, 12:40
Единственные казахстанцы Team Novaq уступили «молодежке» Virtus.pro в финале турнира
29 августа, 05:45
Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»
27 августа, 11:06
Аналитика на решающая битва между «Кайратом» и «Селтиком. На кону – попадание в основной турнир Лиги чемпионов
526 августа, 09:59
Аналитика на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» – «Челси»
22 августа, 10:30
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 08:02
В Москве пройдет фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест»
6 августа, 11:30Фото
Фестиваль ИГРА в Сочи: спортивные соревнования, горный марафон и йога
5 августа, 15:19Фото