  Член президиума ФЛГР Крянин о возможном допуске лыжников: «Мы иллюзий не строим. Любое решение воспримем как должное»
Член президиума ФЛГР Крянин о возможном допуске лыжников: «Мы иллюзий не строим. Любое решение воспримем как должное»

В ФЛГР заявили, что продолжают работу по допуску лыжников к мировым стартам.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). 23-27 сентября в Цюрихе пройдет очередной исполком FIS.

«С нашей стороны работа не прекращается. Спортсмены готовы участвовать в соревнованиях в любое время и показать при этом результат. Мы знаем, что он будет хорошим, достойным. Система отлажена, все работает.

А какое решение будет принято, сказать сложно. Мы иллюзий не строим. Любое решение воспримем как должное и будем двигаться дальше. Самое главное для нас – системно воспитывать достойных граждан нашей страны.

Решение IBU (ранее Международный союз биатлонистов не допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе – Спортс)? Мы все сигналы воспринимаем, но конкретно решение IBU ни на что не повлияет. В отношении лыжников решать все будут другие люди.

Так что давайте дождемся и будем отталкиваться от того, что имеем. Мы играем на опережение, и если возникнут условия для нашего участия, мы к этому готовы», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
