17 сентября стартовал первый СпортТех Акселератор Сколково

В Сколково запустили первый поток программы для стартапов в спортивной индустрии.

Более 360 компаний подали свои заявки на участие, но только 158 из них прошли предварительный отбор. Кроме инновационности проектов эксперты Сколково оценивали уровень развития стартапа, его финансовую модель и потенциал для роста.

Ближайшие два месяца все участники будут слушать лекции от ведущих экспертов отрасли, выполнять задания, ходить на экскурсии на крупнейшие спортивные объекты столицы. Победителей программы объявят в конце ноября – их будет всего 10 компаний, которые получат гранты на свое развитие и подарки от партнеров проекта.

SportTech Skolkovo – бесплатная образовательная программа Технопарка и Фонда «Сколково» для всех компаний, предлагающих решения для спортивных организаций и любителей спорта.

