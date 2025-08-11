Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»

Журова назвала Украину и Доминика Гашека главными врагами российского спорта.

– Кого за последние годы вы могли бы назвать главным врагом российского спорта? Кто больше всего навредил нам санкциями или еще чем-либо?

– Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта – это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают.

Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане. Наверняка это проплачено Западом, который заинтересован в этой политической информационной войне. Украинских спортсменов используют сейчас как политический инструмент в информационной гибридной войне.

Можно еще назвать Гашека нашим врагом. Но его тоже использует Запад в своих целях. Гашек говорит в рамках той политической конъюнктуры, в которой он находится.

Гашека используют в те моменты, когда нужно подогреть негативный интерес к России, к российскому спорту, ведь он обязательно скажет что-нибудь плохое. Будет интересно посмотреть на Гашека , когда закончится СВО. Думаю, что он перестанет поливать Россию, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.