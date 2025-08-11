  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
107

Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»

Журова назвала Украину и Доминика Гашека главными врагами российского спорта.

– Кого за последние годы вы могли бы назвать главным врагом российского спорта? Кто больше всего навредил нам санкциями или еще чем-либо?

– Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта – это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают.

Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане. Наверняка это проплачено Западом, который заинтересован в этой политической информационной войне. Украинских спортсменов используют сейчас как политический инструмент в информационной гибридной войне.

Можно еще назвать Гашека нашим врагом. Но его тоже использует Запад в своих целях. Гашек говорит в рамках той политической конъюнктуры, в которой он находится.

Гашека используют в те моменты, когда нужно подогреть негативный интерес к России, к российскому спорту, ведь он обязательно скажет что-нибудь плохое. Будет интересно посмотреть на Гашека, когда закончится СВО. Думаю, что он перестанет поливать Россию, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoДоминик Гашек
Политика
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова про фильм об Овечкине: «Нужно показать драму, что он преодолевал на пути к победам. С удовольствием смотрю «Легенду №17», «Движение вверх», фильмы про Роднину, Карпова»
17вчера, 12:25
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
8вчера, 08:59
«Любой политик в Америке не любит Россию. Мы – его главный стратегический соперник». Журова о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м
7810 августа, 09:15
Главные новости
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
28 минут назад
Любимая игра Гагарина и первый народный спорт России. Огромный спецпроект про лапту
сегодня, 06:00Спецпроект
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»
1224 июля, 15:21
CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется
619 июля, 15:40
87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ
9117 июля, 11:03
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
7 июля, 13:00Реклама
Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»
266 июля, 15:14
Во время соревнований в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров
6 июля, 14:26
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz
3 июля, 13:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест»
6 августа, 11:30Фото
Фестиваль ИГРА в Сочи: спортивные соревнования, горный марафон и йога
5 августа, 15:19Фото
«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя
1211 июля, 14:00
«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий
9 июля, 14:35
Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025
8 июля, 10:40Фото
С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»
7 июля, 12:15Фото
Коди Роудс сыграет Гайла в фильме по Street Fighter
4 июля, 18:40Кино
29 мая в Москве прошла церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025
130 мая, 10:22Фото
Михаил Дегтярев: «В 2025 году в бюджетах 66 регионов предусмотрены средства на повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов»
128 мая, 20:53
Российская команда победила на фестивале средневекового боя в Италии
215 мая, 16:01Фото