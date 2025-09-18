Как пройдет дебют «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов – аналитика партнеров

Алматинская команда испытывает колоссальное давление в связи с потерей одного за другим своих голкиперов. Тем волнительнее ожидания от ее ближайшего матча против чемпионов Португалии.

Лига чемпионов. Общий этап. Первый тур. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан). 19 сентября, 00:00 (время Астаны)

В ночь с четверга на пятницу клуб из Алматы проведет исторический для себя матч – дебютный в основном турнире главного еврокубка.

Правда, эксперты Olimpbet почти единодушны во мнении, что «Кайрату» вряд ли стоит рассчитывать на благоприятный исход во встрече со «Спортингом» в Лиссабоне. Они видят в португальцах абсолютных фаворитов предстоящей игры.

Это вполне логично, учитывая колоссальную разницу в международном опыте соперников, силе национальных первенств и составах команд. Достаточно сказать, что зелено-белые цвета клуба защищают футболисты сборных Колумбии, Уругвая, Японии, Греции, Дании, Грузии и, разумеется, Португалии.

«Львы» – действующие чемпионы и обладатели Кубка страны. Довольно уверенно клуб из Лиссабона начал и новый внутренний сезон, после пяти туров Примейры уступая всего три очка лидирующему «Порту».

«Кайрат» и «Спортинг» ранее друг с другом не встречались, однако в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18 «львы» сражались с «Астаной». И, между прочим, на своем поле не сумели обыграть представителя Казахстана – на арене «Жозе Алваладе» тогда была зафиксирована ничья 3:3.

Кроме того, лиссабонцам только предстоит стартовать на европейской арене, тогда как алматинцы провели уже четыре отборочных раунда ЛЧ-2025/26, почувствовав вкус побед и поверив в свои возможности.

Ну, и не будем забывать, что «Кайрат» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел огорчить одну «зелено-белую» команду, оставив за бортом основного турнира шотландский «Селтик». Так почему бы не повторить этот успех в сражении со «Спортингом»?

И все же аналитики Olimpbet практически не сомневаются в победе хозяев, полагая, что «львы» забьют не менее трех мячей. Они считают лиссабонцев фаворитами и по угловым, ожидая их не менее десяти в матче на стадионе «Жозе Алваладе».

«Манчестер Сити» (Англия) – «Наполи» (Италия). 19 сентября, 00:00

Глобально же центральным событием заключительного игрового дня стартового тура Лиги чемпионов станет, несомненно, битва между «Манчестер Сити» и «Наполи».

Эксперты Olimpbet считают англичан явными фаворитами сражения на «Этихаде», хотя сейчас столь безоговорочная вера в «горожан» выглядит немного странной.

МС напрочь провалил минувший сезон, впервые за семь лет не завоевав ни единого трофея. А в текущем первенстве АПЛ «Сити» успел уже потерпеть два поражения в четырех турах.

«Наполи» же – действующий чемпион Серии А и лидер национального первенства-2025/26, в трех матчах набрав максимальное количество очков.

Да, у манкунианцев есть небольшой перевес в статистике – они дважды выиграли у неаполитанцев, при одном поражении и ничьей в четырех проведенных встречах. Но, к слову, один из этих мирных исходов был зафиксирован как раз в Манчестере, в розыгрыше ЛЧ-2011/12.

Как успешно играть на «Этихаде», больше других знает Кевин Де Брейне – новичок в составе «Наполи». До переезда в Италию он десять лет провел в «Сити», выиграв с «горожанами» абсолютно все английские трофеи, а также Лигу чемпионов-2022/23.

В межсезонье опытный бельгиец оказался не нужен команде Пепа Гвардиолы, но полузащитник явно пришелся ко двору в Неаполе. И ему точно захочется проявить себя во всей красе перед некогда родной публикой.

Тем не менее аналитики Olimpbet очень сильно сомневаются в благоприятном исходе для гостей, полагая, что шансы хозяев на победу в предстоящем матче примерно в три раза выше.

Кроме того, они склоняются к тому, что «Ман Сити» наверняка забьет более одного мяча, а самым вероятным автором гола считают норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанна.