Аналитика от партнеров на матч отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, а также Грузии и Турции

Аналитика Olimpbet на матч отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, а также Грузии и Турции.

ЧМ-2026. Квалификация. Группа J. Пятый тур. Казахстан – Уэльс. 4 сентября, 19:00 (время Астаны)

Матчем между сборными Казахстана и Уэльса открывается осенняя часть европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Эксперты Olimpbet считают валлийцев однозначными фаворитами этого противостояния. Несмотря на то, что им предстоит сыграть в гостях, да еще и на непривычном для них искусственном поле «Астана Арены».

Если взглянуть на турнирную ситуацию в квинтете J, а также вспомнить результат первой встречи между этими соперниками, то такие расклады видятся вполне логичными.

Матч в запасе

Уэльс в турнирной таблице группы занимает второе место, минимально отставая от лидирующей Северной Македонии. А в Кардиффе казахстанцы проиграли валлийцам со счетом 1:3, сейчас уступая им четыре балла.

Однако наши «ястребы» провели на матч меньше, чем «драконы». Поэтому нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы Казахстан по потерянным очкам будет уже иметь преимущество над своим ближайшим противником.

И ведь на своем поле отечественные команды имеют успешный опыт соперничества с британцами – вспомним хотя бы разгром Шотландии в квалификации Евро-2020 (3:0). А из совсем свежего – выход «Кайрата» в основной турнир Лиги чемпионов в противоборстве с «Селтиком».

На волне успеха?

К слову, успех алматинского клуба очень сильно поднял интерес к футболу по всей стране. Так что можно не сомневаться: на Уэльс соберутся полные трибуны столичного стадиона. И это тоже можно считать дополнительным плюсом для команды Али Алиева.

Тем не менее аналитики Olimpbet заметно больше верят в успех гостей, полагая, что у них в четыре с лишним раза больше шансов на победу, чем у хозяев.

При этом они сходятся во мнении, что валлийцам для завоевания трех очков вполне может хватить и одного гола, ожидая «низовой» матч на «Астана Арене».

Группа Е. Первый тур. Грузия – Турция. 4 сентября, 21:00

В группе Е квалификация на мировое первенство только начинается, а в стартовом матче сойдутся сборные Грузии и Турции.

Эксперты Olimpbet не видят в споре соседей явного фаворита, но все же отдают предпочтение гостям.

Такие выводы можно считать закономерными. Несмотря на наличие в составе грузинской команды столь яркой звезды, как Хвича Кварацхелия, турецкая сборная располагает более сбалансированным составом, с высококачественными исполнителями во всех линиях.

Неумолимая статистика

К тому же статистика личных взаимоотношений в пользу «янычар». За всю историю противостояния, включающую шесть матчей, они не проиграли ни разу.

Последний из них, к слову пришелся на прошлогодний Евро в Германии, где эти соперники также оказались в одном квартете. Та встреча завершилась уверенной победой сборной Турции со счетом 3:1.