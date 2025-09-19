0

Пан или пропал? Костанайская битва претендентов на медали КПЛ

«Астана» и «Тобол», находящиеся в тройке лидеров, не имеют права на ошибку. Удастся ли им выйти на ничью, чтобы порадовать «Кайрат»? Подробности – в аналитике Olimpbet.

Казахстанская Премьер-лига. 20-й тур. «Тобол» (Костанай) – «Астана» (Астана). 19 сентября, 19:00 (время Астаны)

На ближайшие выходные не запланирован очередной тур КПЛ. Этим окном в календаре чемпионата смогут воспользоваться команды, которые по тем или иным причинам переносили свои игры по ходу сезона.

Один из таких отложенных матчей, который должен был пройти еще в августе, состоится 19 сентября в Костанае, где местный «Тобол» примет «Астану».

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этой встрече, правда, все же отдают мизерное предпочтение гостям.

Исход этого противостояния может очень существенно повлиять на итоговое распределение команд в призовой тройке Премьер-лиги. Сейчас «Астана» располагается на втором месте, «Тобол» – на третьем, уступая столичной команде три балла, при этом имея игру в запасе. То есть, по потерянным очкам соперники идут вровень.

Проигравший в костанайском матче фактически лишится шансов на завоевание титула. Ничья же не устроит ни одну из сторон, зато такому результату очень сильно обрадуется лидирующий «Кайрат».

Между тем, «Тобол» и «Астана» достаточно часто расходятся миром. Из десяти предыдущих дуэлей между этими командами в четырех случаях сильнейший выявлен не был.

А в четырех последних противостояниях астанчанам ни разу не удалось победить (три поражения и одна ничья). В Костанае же семикратные чемпионы страны не выигрывали более двух лет – с апреля 2023-го.

Уверенной победой «желто-зеленых», причем гостевой, завершился и матч первого круга текущего чемпионата. 10 мая на «Астана Арене» был зафиксирован счет 3:1 в пользу «комбайнеров».

На этот раз аналитики Olimpbet считают шансы обоих противников на благоприятный исход приблизительно равными. Кроме того, они сходятся во мнении, что забить с большой степенью вероятности сможет как «Тобол», так и «Астана».

