27-28 ноября в Москве пройдет выставка и форму решений для спортивной индустрии «Спорт Бизнес Конгресс»

Москва примет новый форум «Спорт Бизнес Конгресс» 27 и 28 ноября.

Прошлый год подтвердил статус мероприятия как точки притяжения индустрии: 1884 участника, 247 спикеров на 4 сценах, 39 сессий и более 50 часов контента, 93 встречи в бизнес-клубе, 31 экспонент.

Ключевые направления 2025 года − инфраструктура, маркетинг, технологии, спонсорство, управление.

Выставка объединяет технологии строительства и оснащения спортивных объектов, продукты и сервисы для спортивных организаций, покрытия, мультимедиа, системы безопасности, билетные решения, IT-разработки, спортивную экипировку и многое другое.

Среди участников прошлогоднего Конгресса − лидеры, задающие тон в российском спорте: Мария Киселева, Светлана Хоркина, Илья Авербух, Дмитрий Сычев, Никита Мазепин, Никита Нагорный, Ирина Винер, Илона Корстин, Алексей Смертин и многие другие. Их участие превращает Конгресс в площадку, где можно встретить ключевых игроков отрасли лично и обсудить совместные проекты.

«Спорт Бизнес Конгресс» − крупнейшая деловая конференция и выставка отрасли. Сюда приходят учиться − за день можно узнать уникальный опыт практикующих экспертов. Тут удобно знакомиться − обменяться опытом, найти полезные контакты.

Выставку посещают, чтобы смотреть новинки − протестировать сервисы, узнать, что в моде. Участники нацелены делать бизнес − найти клиентов, партнеров или инвесторов. Форум − это возможность вдохновляться: уехать домой с головой, полной планов», − заявила Александра Савраева, продюсер «Спорт Бизнес Конгресса», директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».