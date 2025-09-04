ALLINNERS вошли в топ-77 Европы после финала Frag S15

Астанинцы ALLINNERS вернулись из Ташкента с серебром турнира Frag Season 15 и важной отметкой в карьере – впервые команда заняла 77 место в рейтинге VRS EU по Counter-Strike 2.

Заработав VRS-очки на турнире в узбекской столице, ALLINNERS закрепились в европейском рейтинге по CS2 и могут рассчитывать на приглашения в более солидные соревнования уровня Tier-2.

Как команда подошла к столь кардинальным переменам?

Demente – MVP турнира

На минувшей неделе ALLINNERS объявили о начале сотрудничества с Olimpbet – инвестором №1 в спортивную индустрию Казахстана. А в выходные отправились в Ташкент на турнир Frag Season 15.

Жеребьевка сразу свела их с другими представителями Казахстана – алматинским составом Novaq . Серия вышла максимально упорной: первая карта ушла к сопернику (13:16), на второй ALLINNERS взяли реванш (16:13), но в решающей карте немного не хватило – 10:13. Итоговый счёт – 1:2 в пользу Novaq.

ALLINNERS пришлось пробиваться через нижнюю сетку. За один день они обыграли два состава: кыргызский AK BARS (2:1) и узбекский DEPO (2:0), в финале вновь встретившись с Novaq. Решающая серия турнира закончилась в пользу алматинцев (2:0), а ALLINNERS заняли второе место.

ALLINNERS vs Novaq – новое казахстанское «эль-классико»

Кстати, самым ценным игроком Frag S15 был признан Demente , выступавший за ALLINNERS.

Еще один интересный штрих – по итогам турнира в региональном киберспорте обозначилось новое «эль-классико»: противостояние ALLINNERS и Novaq, представляющих две казахстанские столицы – Астану и Алматы. Теперь это не просто две команды, а принципиальные соперники, задающие тон всему отечественному CS2.

Алишер Каирбеков, CEO ALLINNERS:

«Мы ставили перед собой цель – попасть в топ-100 европейского рейтинга, и на Frag S15 сделали это. Да, не удалось обыграть главного конкурента, но мы поняли, что эта задача нам по силам. Турнир показал, что команда растет и готова к новым вызовам. Следующие встречи с Novaq будут еще жарче».