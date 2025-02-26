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В отношении некоторых спортивных федераций проходят прокурорские проверки. Это связано с некорректным использованием средств от целевых отчислений

В отношении некоторых спортивных федераций проходят прокурорские проверки.

Федерации проверяют в связи с некорректным использованием средств от целевых отчислений. 

«Счетная палата провела проверку по использованию средств от отчислений. Это не было планово, это было по запросу.

По некоторым федерациям есть прокурорские проверки по некорректному использованию этих средств. Есть определенные нарушения, которые требуют уже другого надзора и принятия соответствующих мер», – заявила заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова.

В марте 2024 года Счетная палата РФ признала недостаточно эффективным распределение отчислений от букмекеров на спорт.

Также были выявлены системные недостатки в действующей модели распределения целевых отчислений от азартных игр, в том числе отсутствие учета особенностей отдельных видов спорта, ограничение возможности развития наиболее популярных видов спорта, отсутствие контроля за формированием и распределением целевых отчислений.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Наталья Паршикова
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