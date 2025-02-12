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  • Тарасова о регистрации бренда Бекхэма: «Лучшие в мире вкладывают в Россию. Любой человек, у которого есть деньги, может открыть свое дело и приносить доход себе и нашей стране»
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Тарасова о регистрации бренда Бекхэма: «Лучшие в мире вкладывают в Россию. Любой человек, у которого есть деньги, может открыть свое дело и приносить доход себе и нашей стране»

Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Дэвид Бекхэм открыл бизнес в России.

Ранее стало известно, что компания экс-футболиста зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham. Под брендом в России могут производиться ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни.

«Это наша Россия, наша страна, и мы ее любим и ни на что не меняем. Бекхэм может в любой точке мира продавать то, что считает нужным, оформив соответствующие документы.

И это прекрасно, что любой человек, у которого есть деньги, может открыть у нас свое дело и приносить доход себе и России. Любой человек в мире знает, что такое Россия, лучшие люди в мире вкладывают сюда, это интересно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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3510 февраля, 12:35
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