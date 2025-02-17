Митрофанов о неприезде игроков в клубы: «Нужно прописывать штрафы в контрактах»

РФС советует клубам прописывать в контрактах штрафы на случай неприезда игроков.

«Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы.

Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах» – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов .