Митрофанов о неприезде игроков в клубы: «Нужно прописывать штрафы в контрактах»
РФС советует клубам прописывать в контрактах штрафы на случай неприезда игроков.
«Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы.
Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах» – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем