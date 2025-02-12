Президент «Динамо» о финансах клуба: «Общий бюджет в районе 2,7 млрд рублей. На 30% повысилась реализация билетов. Никаких долгов нет, от прошлых проблем мы избавились»

Президент «Динамо» рассказал о размере бюджета клуба и отсутствии задолженностей.

– Коллеги из «Спорт-Экспресс» написали в начале этого сезона, что зарплатный бюджет «Динамо» составляет 890 млн рублей, то есть практически под потолком зарплат КХЛ. Если это так, насколько такой бюджет оптимален, чтобы с помощью него можно было проводить селекцию для высоких задач? Есть ли желание и смысл по этому показателю подойти вплотную к потолку?

– Любая команда хотела бы иметь бюджет как можно больший. Но есть акционеры, наш генеральный спонсор, который выделяет необходимые средства, и мы располагаем тем бюджетом, который у нас есть. В некоторой степени мы подошли к потолку зарплат, я считаю, что он сбалансированный, и мы на нем будем базироваться.

– В марте 2023 года вы говорили о цифре общего бюджета «Динамо» в 2,5 млрд рублей на сезон-2023/24. Насколько поменялась эта цифра в нынешнем сезоне и могут ли быть по этому показателю существенные изменения в сезоне следующем?

– Цифра примерно такой же и осталась, может, даже в районе 2,7 млрд. У нас сейчас некоторые плюсы: по сравнению с прошлым сезоном на 30% повысилась реализация билетов, несмотря на то что мы всегда были в числе лидеров по посещаемости. На последние матчи со СКА, «Спартаком» нет билетов, хотели бы продать больше, но продано все.

– На фоне такого интереса к играм «Динамо» стоит ли ожидать повышения цен?

– Пока мы не видим в этом необходимости, у нас и так хорошая заполняемость. Если у нас будет постоянная заполняемость и дефицит билетов, то, наверное, придется в какой-то степени повысить цены. Я думаю, мы тогда начнем с лож, где больше всего формируется денежных средств. Но при общей экономической ситуации в нашей стране нам бы не хотелось повышать цены. То, что мы стали продавать билеты на 30% больше, позволило нам привлечь в бюджет чуть-чуть побольше денег.

– Были ли у клуба какие-либо задолженности перед игроками, тренерами, персоналом и есть ли они сейчас?

– В этом году ни перед игроками, ни перед поставщиками, ни перед кем бы то ни было никаких задолженностей нет. И от тех проблем, которые были два-три года назад, накопленные от прошлых руководителей, мы избавились. Сейчас все сбалансированно. На совете директоров даже вопроса ни разу не возникало о проблемах неуплаты задолженностей, хотя раньше такое было, – сказал Виктор Воронин.