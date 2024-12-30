Дмитрий Васильев: «Олимпиада в Париже прошла под знаком глубокого разочарования, когда спорт извозили в какой-то мерзости, которая не имеет никакого отношения к спорту»
Соревнования проходили летом в Париже. На них выступили 15 российских спортсменов, получивших допуск в нейтральном статусе.
– Что для вас стало главным разочарованием года в мире спорта?
– Олимпийские игры в Париже, конечно же. Эти соревнования прошли не в духе олимпизма, радости и объединяющего фактора. Олимпиада прошла под знаком глубокого разочарования, когда спорт извозили в какой-то мерзости, которая не имеет никакого отношения к спорту.
Игры в Париже прошли с таким негативом, что даже вспоминать не хочется. Имею в виду церемонию открытия, бесконечные скандалы по ходу соревнований. Атмосфера на Олимпиаде была неблагоприятная. Франция провела Игры недостойно, господин Макрон отличился со знаком минус, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий