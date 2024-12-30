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Дмитрий Васильев: «Олимпиада в Париже прошла под знаком глубокого разочарования, когда спорт извозили в какой-то мерзости, которая не имеет никакого отношения к спорту»

Дмитрий Васильев назвал Олимпиаду-2024 главным спортивным разочарованием года.

Соревнования проходили летом в Париже. На них выступили 15 российских спортсменов, получивших допуск в нейтральном статусе.

– Что для вас стало главным разочарованием года в мире спорта?

– Олимпийские игры в Париже, конечно же. Эти соревнования прошли не в духе олимпизма, радости и объединяющего фактора. Олимпиада прошла под знаком глубокого разочарования, когда спорт извозили в какой-то мерзости, которая не имеет никакого отношения к спорту.

Игры в Париже прошли с таким негативом, что даже вспоминать не хочется. Имею в виду церемонию открытия, бесконечные скандалы по ходу соревнований. Атмосфера на Олимпиаде была неблагоприятная. Франция провела Игры недостойно, господин Макрон отличился со знаком минус, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
logoОлимпиада-2024
logoЭммануэль Макрон
открытие
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