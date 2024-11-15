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«Макрону прилетело за издевательства над христианством и здравым смыслом на Олимпиаде». Захарова об отказе Папы Римского от поездки в Париж

Мария Захарова связала события Олимпиады с отказом Папы Римского ехать в Париж.

Летние Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх в Париже, ему прилетело. Президент Франции пригласил на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери 8 декабря Папу Римского Франциска. И понтифик публично заявил, причем дважды, что… в Париж он не поедет.

Важное мероприятие, которое было запланировано на 8 декабря – накануне католического торжества Непорочного Зачатия Девы Марии, окажется, как и мечтал Макрон, лишенным сакрального смысла. Римская курия публично на весь мир дает понять Парижу, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика.

Не исключаю, что причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эмманюэля – госпожи Брижит – вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами.

Про фаллообразные озабоченности французской элиты и конкретно супруги Макрона в контексте бесчеловечного наступления на христианство и христиан во Франции писала еще до Олимпиады.

Французы пытаются минимизировать ущерб от проявленной Святым престолом принципиальности, рассказывая о том, что Папа не поедет в Париж, потому что якобы у него на этот день запланировано рукоположение католических прелатов. Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя. Тем более что, например, свой визит на Корсику в те же числа Папа не отменял.

Когда тысячу лет назад папа Григорий VII дал «кайзеру» Священной Римской империи Генриху IV один год на исправление, пригрозив вечным отлучением от церкви, король-император Генрих босиком во власянице перешел через Альпы и три дня стоял на коленях перед резиденцией Папы Римского в Каноссе, моля о прощении. Тогда глава Римской церкви простил зарвавшегося мирянина. Но конец его все равно был печальным – от церкви вновь отлучили, от власти отстранили. Он умер, проклинаемый собственными сыновьями, церковью и вассалами.

Другое дело, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие», – написала в своем телеграм-канале представитель МИД РФ Захарова.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Марии Захаровой
открытие
logoОлимпиада-2024
logoПапа римский Франциск
Политика
Мария Захарова
logoЭммануэль Макрон
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