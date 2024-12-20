Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»

Колобков назвал унизительными условия допуска российских спортсменов от ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU ) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

В отборочном турнире по фигурному катанию может выступить один участник или пара в каждом виде. При этом фигуристы не смогут принять участия в командном турнире Игр-2026.

«Международный союз установил условия участия российских спортсменов в соревнованиях, которые не являются справедливыми и полноценными. Участие в соревнованиях только одного спортсмена не соответствует нормам, применяемым к другим федерациям. Это существенное ограничение прав и несоответствие принципам честной конкуренции.

Международная федерация понимает, что ее действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много