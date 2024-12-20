  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»
2

Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»

Колобков назвал унизительными условия допуска российских спортсменов от ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

В отборочном турнире по фигурному катанию может выступить один участник или пара в каждом виде. При этом фигуристы не смогут принять участия в командном турнире Игр-2026.

«Международный союз установил условия участия российских спортсменов в соревнованиях, которые не являются справедливыми и полноценными. Участие в соревнованиях только одного спортсмена не соответствует нормам, применяемым к другим федерациям. Это существенное ограничение прав и несоответствие принципам честной конкуренции.

Международная федерация понимает, что ее действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoПавел Колобков
logoISU
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Наш допуск – радостное событие для всей страны! Нейтральный статус? Допустили – значит, надо ехать»
2сегодня, 13:45
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
3сегодня, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1сегодня, 13:18
Рекомендуем
Главные новости
Шахматы появятся на ЧМ по киберспорту в Рияде. Призовой фонд турнира – 1,5 млн долларов
118 декабря, 10:10Фото
Роман Крамарь стал генеральным директором Олимпийского комитета России, Виктор Березов – генеральным секретарем
413 декабря, 10:19
Законопроект по созданию Российского спортивного фонда внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время
1411 декабря, 11:01
Куннокума, Хотток, Пуноппан – угадаете родину этих блюд?
6 декабря, 07:00Спецпроект
Стал известен Рейтинг эффективности спортивного маркетинга. Общее число участников, попавших в выборку – более 300
25 ноября, 14:20Фото
Финалы чемпионата России по паделу. Смотрите в прямом эфире на Спортсе’‘
24 ноября, 12:00Видео
Более 70% россиян к 2030 году будут заниматься спортом во дворе
2114 ноября, 08:00Реклама
Выиграй билеты на вечеринку PARI Padel League Moscow 2024
12 ноября, 18:45Друзья сайта
Ян Непомнящий сыграет на турнире стримеров по Доте
10 ноября, 08:53Киберспорт
Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи стала первым в истории амбассадором Tesla в Корее
2 ноября, 13:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА выявило в сентябре 6 возможных нарушений антидопинговых правил, всего с начала года – 65
26 октября, 07:20
Более 200 спикеров приняли участие в «Спорт Бизнес Конгрессе» 2024
1 октября, 09:50Фото
До «Спорт Бизнес Конгресс» осталось два дня. Участвуйте в главном деловом событии осени в сфере спортивного бизнеса!
24 сентября, 12:50Фото
Стала известна деловая программа форума «Спорт Бизнес Конгресс». В нее войдут панельные дискуссии, кейс-сессии и специальные форматы
116 сентября, 14:41Фото
«Спорт Бизнес Конгресс» пройдет 26 и 27 сентября в Москве
29 августа, 13:37Фото
Дмитрий Губерниев об аресте Дурова во Франции: «Не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…»
525 августа, 08:40Киберспорт
Церемония награждения G8 Creative Awards пройдет 13 сентября на Хлебозаводе №9
9 августа, 16:39
Запустили фэнтези Чемпионшипа! Успейте собрать команду
8 августа, 14:30Фэнтези
Запустили фэнтези Португальской примейры! Успейте собрать команду
8 августа, 14:00Фэнтези
Запустили фэнтези чемпионата Нидерландов! Успейте собрать команду
8 августа, 13:00
Рекомендуем