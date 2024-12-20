Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»
Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.
В отборочном турнире по фигурному катанию может выступить один участник или пара в каждом виде. При этом фигуристы не смогут принять участия в командном турнире Игр-2026.
«Международный союз установил условия участия российских спортсменов в соревнованиях, которые не являются справедливыми и полноценными. Участие в соревнованиях только одного спортсмена не соответствует нормам, применяемым к другим федерациям. Это существенное ограничение прав и несоответствие принципам честной конкуренции.
Международная федерация понимает, что ее действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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