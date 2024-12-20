Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»

Оксана Домнина считает, что фигуристы «расправят крылья» после новости о допуске.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– Мне кажется, это прекрасный новогодний подарок для всех фигуристов и любителей вида спорта. Классная новость, такое событие, лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Для каждого спортсмена это главный старт жизни. Это очень круто. Надеюсь, наши спортсмены поедут и достойно там выступят. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда.

– Изменится атмосфера в нашем фигурном катании теперь?

– Думаю, сейчас все несколько расправят крылья. Когда нет света в конце тоннеля, тяжеловато себя заставлять тренироваться. Сейчас появится больше мотивации идти вперед, – сказала чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Домнина .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много