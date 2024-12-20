«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU

Светлана Ишмуратова скептически оценила критерии допуска россиян от ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Двойственное отношение у меня к этому предложению. Вроде как радоваться надо – допустили до международных соревнований, а с другой стороны, лишь по одному представителю.

В спорте было много случаев, когда главный фаворит сборной России по разным причинам не мог выиграть чемпионат мира, Олимпийские игры, а побеждал второй или третий номер. Теперь такого шанса не будет.

Головная боль для спортивных руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и, наконец, отлично выступит», - сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много