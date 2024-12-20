Татьяна Тарасова: «Наш допуск – радостное событие для всей страны! Нейтральный статус? Допустили – значит, надо ехать»

Татьяна Тарасова назвала допуск российских фигуристов радостью для всей страны.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Я нахожусь на чемпионате России по фигурному катанию. Наш допуск – это радостное событие для всей страны! Нейтральный статус? Нас допустили – значит, надо ехать!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

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