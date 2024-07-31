Спикер Палаты представителей США: «Белый дом отказывается осудить издевательство над «Тайной вечерей» на Олимпиаде. Их молчание следует воспринимать как одобрение»

Теги Олимпиада-2024 Политика религия Прочие

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон высказался о церемонии открытия ОИ.

Церемония открытия Олимпиады-2024, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств христиан.

«У Белого дома были все возможности осудить позорное издевательство над «Тайной вечерей» на Олимпийских играх, но они отказываются это делать.

Их молчание следует воспринимать как одобрение. Более 200 миллионов христиан в Америке должны принять это к сведению», – написал Джонсон в соцсети.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

На открытии Олимпиады, возможно, была отсылка не к «Тайной вечере», а на другую картину

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41 комментарий
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Так это их повестка. Как они могут сами себя осуждать?
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Решил пофлиртовать с верующими в пользу республиканского кандидата.
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Ответ Shillien Knight
Кому то это интересно?🤔
Ну вот ты написал. А в целом один вопрос, зачем вообще на олимпиаде поднимать вопрос религии?
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Вообще президенты США, вступая в должность, дают клятву на Библии. Включая и нынешнего. Вот и наглядная цена всем их клятвам и обещаниям...
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Ответ Russ Ivan
Вообще президенты США, вступая в должность, дают клятву на Библии. Включая и нынешнего. Вот и наглядная цена всем их клятвам и обещаниям...
И никого из них до сих пор боженька не херанул молнией, вот и думайте.
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Ответ ecopromo
так белый дом и является спонсором и заказчиком этого гомотрансформаторного шабаша, Читайте вью орбана, он там все сказал про демпартию и глобалистскую мафию
Орбан нынче путеводная звезда и мессия для всех народов? Истина в последней инстанции?
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Ответ Dr. Heisenberg
Решил пофлиртовать с верующими в пользу республиканского кандидата.
Республиканец решил пофлиртовать с республиканским электоратом, ничего ж себе!
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Ответ Olga.t
Орбан нынче путеводная звезда и мессия для всех народов? Истина в последней инстанции?
Забавно звучит "всё рассказал" - т.е. раскрыл истину и дальнейшие обсуждения смысла не имеют, ведь уже Орбан "всё рассказал"☝🏻🤡🤣🤣🤣
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Ответ cricket777
Это просто картина, что за бред?
Во-первых - фреска.
Во-вторых речь идет не о самой фреске, а о событии, которое на ней изображено.
Пародирование Тайной вечери (не фрески) и вызвало довольно сильную реакцию среди верующих христиан.
Епископат Франции, например, тоже осудил.
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Ответ cricket777
Это просто картина, что за бред?
Нотр Дам де Пари тоже только здание?
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Ответ Viks
Им проплатили. Соответствующие фонды заплатили организаторам за пропаганду ЛГБТ. Как платят за парады ЛГБТ, как платят активистам ЛГБТ за их акции.
кто платит и зачем?
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У Майка Джонсона вообще есть понимание что он лицемерит? У вас мракобесие под названием ЛГБТ уже в начальных классах американских школах. Что там с этим? Не оскорбление христиан?
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Ответ Russ Ivan
Вообще президенты США, вступая в должность, дают клятву на Библии. Включая и нынешнего. Вот и наглядная цена всем их клятвам и обещаниям...
А что нарушил в данном случае президент ? И какое ему дело до танцулек на ОИ ВО Франции? Думаю и наш президент промолчит, хотя он оочень набожен.
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Ответ Лимит Лимитович
Какое отношение вообще имеет США к Тайной вечере? Итальянцы абсолютно не оскорбились
200 млн американцев - христиане.
А что ты знаешь про итальянцев? Ты живёшь в Италии?
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Ответ BearS
>200 млн американцев - христиане. Лол. Большинство американских христианских деноминаций 1) протестантские 2) откровенно сектантские
Я процитировал спикера - ты его поправляешь?
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Скоро выборы. Понятно, что грызуться между собой . У нас такого не бывает, ну и хорошо.
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Ответ cricket777
Это просто картина, что за бред?
а тв просто ноунейм, без роду и племени, который схавает любое извращение
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Ответ Viks
Более 200 миллионов христиан в Америке должны принять это к сведению» --- К сожалению, большинство голосующих на выборах, не принимают к сведению НИЧЕГО, ибо тупые. По этой причине прямо перед олимпиадой на выборах во Франции победили левые толерасты.
Я так понимаю, вы про все выборы, в том числе и российские?
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Ответ Ozz99
Я так понимаю, вы про все выборы, в том числе и российские?
французские выборы тебя не беспокоят? главное на российские накинуть. А как так получилось, что правые выиграли 1-ый тур, но проиграли 2-ой тур? где же тут глас народа?
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Ответ ecopromo
французские выборы тебя не беспокоят? главное на российские накинуть. А как так получилось, что правые выиграли 1-ый тур, но проиграли 2-ой тур? где же тут глас народа?
Там в триатлоне, девочки бегут последнии километры, сейчас медали разыграют. Вся Россия вчера переживала за триатлон. А вы тут про выборы. Я всего лишь спросил, всех он людей такими считает или только американцев с французами. Он ответил.
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Хз, как по мне увидеть там Тайную вечерню могут только люди с богатым воображением. Я бы понял если бы та большая женщина реально сидела посередине и представляла из себя типа Иисуса, но она там сидит чуть сбоку, слева от нее всего лишь четверо вроде, и количество людей там было больше чем на картине.
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Ответ fear
Хз, как по мне увидеть там Тайную вечерню могут только люди с богатым воображением. Я бы понял если бы та большая женщина реально сидела посередине и представляла из себя типа Иисуса, но она там сидит чуть сбоку, слева от нее всего лишь четверо вроде, и количество людей там было больше чем на картине.
Как здесь утверждали, толстуха сама написала в сетях, что они изображали Тайную Вечерю.
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Ответ fear
Хз, как по мне увидеть там Тайную вечерню могут только люди с богатым воображением. Я бы понял если бы та большая женщина реально сидела посередине и представляла из себя типа Иисуса, но она там сидит чуть сбоку, слева от нее всего лишь четверо вроде, и количество людей там было больше чем на картине.
даже если это не тайная , то достаточно, что вывели на сцены каких то извращенцев и фриков. Это пошлость и безвкусица. Но зато насаждение лгбт повестки. Ждите легализацию педофилов
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Джеймс Майкл Джонсон (род. 30 января 1972, Шривпорт) — американский юрист и политический деятель, спикер Палаты представителей США с 25 октября 2023 года.
Правый консерватор христианского толка. Один из ближайших соратников 45-го президента США Дональда Трампа.
Тут вообще комбо - и консерватор и христианин и сторонник Трампа осуждающий нынешний Белый дом.
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