Спикер Палаты представителей США: «Белый дом отказывается осудить издевательство над «Тайной вечерей» на Олимпиаде. Их молчание следует воспринимать как одобрение»
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон высказался о церемонии открытия ОИ.
Церемония открытия Олимпиады-2024, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств христиан.
«У Белого дома были все возможности осудить позорное издевательство над «Тайной вечерей» на Олимпийских играх, но они отказываются это делать.
Их молчание следует воспринимать как одобрение. Более 200 миллионов христиан в Америке должны принять это к сведению», – написал Джонсон в соцсети.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
На открытии Олимпиады, возможно, была отсылка не к «Тайной вечере», а на другую картину
Во-вторых речь идет не о самой фреске, а о событии, которое на ней изображено.
Пародирование Тайной вечери (не фрески) и вызвало довольно сильную реакцию среди верующих христиан.
Епископат Франции, например, тоже осудил.
А что ты знаешь про итальянцев? Ты живёшь в Италии?
Правый консерватор христианского толка. Один из ближайших соратников 45-го президента США Дональда Трампа.
Тут вообще комбо - и консерватор и христианин и сторонник Трампа осуждающий нынешний Белый дом.