Актер, сыгравший Диониса на открытии Олимпиады: «Я прошу прощения, если кого-то обидел, и христиане мира, я уверен, простят меня и поймут»

Теги МОК открытие Олимпиада-2024 религия музыка Легкая атлетика

Актер, исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады, извинился перед христианами.

Филипп Катерин спел на церемонии открытия песню «Nue» («Голый»), его обнаженное тело было выкрашено в синий цвет. Вместе с ним в сцене участвовали артисты дрэг-шоу. 

Он заявил, что ему «глубоко жаль», если его внешний вид шокировал людей, так как это не было его намерением. 

«Я был воспитан как христианин, и лучшее в христианстве – это прощение. Для меня это самое прекрасное, что есть: прощение.

Поэтому я прошу прощения, если я кого-то обидел, и христиане мира, я уверен, простят меня и поймут, потому что вышло недоразумение.

Речь вообще не шла о представлении «Тайной вечери», – сказал Катерин. 

Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался использовать субтитры к его песне, что привело к «последовавшей путанице».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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92 комментария
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Вошёл не в ту дверь
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Ответ Виктор Войнов
Какая удобная позиция. Что бы я не делал, но вы уж меня простите
Так Библия же вроде учит прощать, разве нет?
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От имени всех язычников мира выступаю с глубоким сожалением и омерзением. Наш бог Дионис всегда голый, никогда не бывает синий (ну почти). И он никогда не поёт!
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Ответ Виктор Войнов
Какая удобная позиция. Что бы я не делал, но вы уж меня простите
Фраза должна была звучать так, Прошу понять и простить.
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сейчас на нашем богословском сайте как всегда развернется бурная полемика экспертов
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Осуждаю это действо, как православный человек, но травить человека теперь всю жизнь тоже не стоит. Извинился, жаль - ну и хорошо..
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Ответ Виктор Войнов
Какая удобная позиция. Что бы я не делал, но вы уж меня простите
Вообще-то, он актёр. Его дело - играть, а не просить прощения за сыгранных персонажей. Чарли Чаплин, вон, тоже Гитлера играл, однако ему и в голову не приходило извиняться за это.
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Какая удобная позиция. Что бы я не делал, но вы уж меня простите
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олимпиада по извинениям
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Дело вообще не в нем. Все вопросы к организаторам.
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Нормально там на них накатили, если они уже извиняются.
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Ответ Максим Столбов
На божьем суде уже ответишь потом
Ну значит никогда
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Ответ Петр Оскерко
От имени всех язычников мира выступаю с глубоким сожалением и омерзением. Наш бог Дионис всегда голый, никогда не бывает синий (ну почти). И он никогда не поёт!
Неправда. Когда выпьет - ещё как поёт...
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+6
да ладно. Украинцы уверяют, что всем понравилось, лишь рос.депутаты возмущаются
+18
-13
+5
Ответ Bullship
Осуждаю это действо, как православный человек, но травить человека теперь всю жизнь тоже не стоит. Извинился, жаль - ну и хорошо..
Мил человек, а в чём заключается это твоё православие?
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+5
Хаха, вот если бы на мусульманскую тему сделали бы что-то подобное, полыхнуло бы так, что и Олимпиаду бы отменили😅
+8
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+5
Ответ Renki
Неправда. Когда выпьет - ещё как поёт...
Мы, все язычники мира, категорически это отвергаем! Совсем уже загнили за два тысячелетия со своими богомерзкими песнями. Зевс вас повергнет.
+5
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Ответ Петр Оскерко
От имени всех язычников мира выступаю с глубоким сожалением и омерзением. Наш бог Дионис всегда голый, никогда не бывает синий (ну почти). И он никогда не поёт!
французский Дионис слегка пьян и до синевы выбрит. русский Дионис слегка выбрит и до синевы пьян.
очевидно, на церемонии был русский Дионис. чё так все к нему привязались?
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Почему-то здесь убрали концовку его типа извинения
— Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными» приводит слова Катерина CNN.
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Ответ Егор Лаврентьев
Интересно,почему они сцену из Библии разыграть решили. Могли бы сцену из Корана взять, вот веселуха бы была
Библия в древнегреческой мифологии? Интересненько...
+5
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
А что там на этом божественном пиру делали дети по замыслу постановщика?
+5
-3
+2
Ответ Arty K.
Они совсем весь мир за дебилов держат?!
Ты - это ещё не весь мир.
+6
-4
+2
Ответ fillette
А что там на этом божественном пиру делали дети по замыслу постановщика?
пировали, наверное. это лучше спроси у художника, когда с ним встретишься.
https://mayday.rocks/ne-tajnaya-vecherya-a-prazdnik-bogov/
+2
0
+2
А я думал это аватар был
+2
0
+2
Ответ Eclipse7
Вошёл не в ту дверь
А конкретно эти оправдания давал в водолазке под горло...))
+2
0
+2
А какие к нему вопросы ???
+2
0
+2
Ответ fillette
А что там на этом божественном пиру делали дети по замыслу постановщика?
На картине тоже присутствуют несколько детей. В роли купидонов, наверное
+3
-1
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да ладно, христианин, а я уж думал последователь древнегреческого пантеона.
+2
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Ответ Егор Лаврентьев
Интересно,почему они сцену из Библии разыграть решили. Могли бы сцену из Корана взять, вот веселуха бы была
Какую сцену из Библии? Тут такие христиане я смотрю, как тот актер - Дионис.
+2
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Ответ Under
Так Библия же вроде учит прощать, разве нет?
Ну там еще писалось что геев надо камнями забивать, жаль что эти страницы теперь игнорируют
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