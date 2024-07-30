Актер, сыгравший Диониса на открытии Олимпиады: «Я прошу прощения, если кого-то обидел, и христиане мира, я уверен, простят меня и поймут»

Актер, исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады, извинился перед христианами.

Филипп Катерин спел на церемонии открытия песню «Nue» («Голый»), его обнаженное тело было выкрашено в синий цвет. Вместе с ним в сцене участвовали артисты дрэг-шоу.

Он заявил, что ему «глубоко жаль», если его внешний вид шокировал людей, так как это не было его намерением.

«Я был воспитан как христианин, и лучшее в христианстве – это прощение. Для меня это самое прекрасное, что есть: прощение.

Поэтому я прошу прощения, если я кого-то обидел, и христиане мира, я уверен, простят меня и поймут, потому что вышло недоразумение.

Речь вообще не шла о представлении «Тайной вечери», – сказал Катерин.

Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался использовать субтитры к его песне, что привело к «последовавшей путанице».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады