Депутат Свищев о переносе Игр дружбы: «Решение идеальное. Прошли Игры Будущего, БРИКС, Спартакиада – это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет»

Теги Государственная дума Спартакиада Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Политика Спорт-Экспресс Игры Будущего Игры БРИКС Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев назвал идеальным решение о переносе Игр дружбы.

Ранее стало известно, что соревнования по летним видам спорта могут перенести на 2025 год. Изначально они планировались в России в сентябре 2024-го.

«Мне кажется, это правильное решение. В этом году уже прошло огромное количество соревнований: Игры Будущего, Игры БРИКС, Спартакиада. Это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет.

Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются. Поэтому решение перенести соревнования на будущий период – идеальное», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

26 комментариев
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Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются.

Да к нам поедут только третьесортные спортсмены, которых не берут в свои сборные, и студенты института Патриса Лумумбы! Какие сильные спортсмены, какие рекламодатели? Чтобы их потом дисквалифицировали дружно? Опять депутаты людей за идиотов держат, и ведь не надоедает!
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Зачем тогда было их планировать на 2024?
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только об этом нужно было сказать где-то в январе
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Ответ Ебздрогыч
Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются. Да к нам поедут только третьесортные спортсмены, которых не берут в свои сборные, и студенты института Патриса Лумумбы! Какие сильные спортсмены, какие рекламодатели? Чтобы их потом дисквалифицировали дружно? Опять депутаты людей за идиотов держат, и ведь не надоедает!
>студенты института Патриса Лумумбы
Кстати про них. В этом году впервые видел, как асфальт укладывала смешанная бригада узбеков + африканцев. Тот случай, когда кек про вакансии, ориентированные на Кению, оказались не кеком вовсе.
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"Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы" - напомните мне имена олимпийских спортсменов, которые туда планировали ехать, или хотя бы на геополитические игры брикс
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логично, россияне еще от эйфории игр Брикс не отошли, а тут еще игры дружбы.
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Ответ Николай Козлов
Зачем тогда было их планировать на 2024?
Πρезиденτ ΡΦ пρинял ρешение о проведении первых летних Всемиρных игρ дρужбы в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24]. А кто, кроме президента мог принять решение о переносе игр❓я такого решения не видел - следовательно Свищёв и ему подобные попросту провалили подготовку к играм дружбы и демонстративно не исполняли его решение 😡
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А то, что с февраля 22 идет - не очень высокая нагрузка на государство? Может тоже перенести ?..
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правильное решение! (с) Хазанов

ничо не изменилось за 50 лет...
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Игры Будущего, Игры БРИКС, Спартакиада...
Ф.И.О. чемпионов мира, рекордсменов..., лидеров мирового сезона в своих видах спорта и дисциплинах, участвовавших в этих соревнованиях, пусть назовёт.
Очень интересно.
Кто же там участвовал из известных спортсменов(мировых лидеров...) ?
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Словно они в следующем году приедут😄
Да и ни к чему они, а то не получится как в синхронном плавании 1 место занять😄
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😁Вот ржу в голос! Под всё подстелится когда принимают решения без их мнения.
Вот реально-подстилка обыкновенная!
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Найк с адидасом в очереди стоят
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Конечно, нагрузка. Башлять спортсменам за никому не нужные соревнования. А главное за счёт налогоплательщиков.
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На работу в цирк клоунами приняли ну очень много людей без диплома циркового училища🤷‍♂️
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Ответ Николай Козлов
Зачем тогда было их планировать на 2024?
Не у всех планирование - сильная сторона...
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Пожалуйста уточните, Ростов потянет Мадуро и сколько ещё спишете африканцам?😏
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Когда будут Игры 💩?
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Решение и вправду идеальное - для всех, кроме российских спортсменов, которые и от участия в Олимпиаде отказались в том числе из-за обещанных им Игр Дружбы в сентябре, и без этих самых Игр Дружбы остались.
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Конечно, правильное...Куча правильных решений—и вы в заднице...Как в песне, все вокруг интеллигенты, только всё вокруг в г...
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Ответ BearS
>студенты института Патриса Лумумбы Кстати про них. В этом году впервые видел, как асфальт укладывала смешанная бригада узбеков + африканцев. Тот случай, когда кек про вакансии, ориентированные на Кению, оказались не кеком вовсе.
Кенийцам нафиг не уперлось дороги класть,это не Мали какое-нибудь
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Перенос игр Дружбы это не просто идеальное решение,а гениальное и фантастическое! На самом деле власть просто надеется,что за год может что поменяется .
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А также, нагрузка на ваши бабосики, челядь - втихаря добавил свищев
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Дайте, говорит, попилить бюджет в следующем году. В этом уже наелись.
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"Король умер. Да здравствует король!"
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Логичнее было «Игры будущего» перенести, хотя и о какой то дружбе сейчас говорить рановато
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