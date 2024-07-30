Депутат Свищев о переносе Игр дружбы: «Решение идеальное. Прошли Игры Будущего, БРИКС, Спартакиада – это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет»

Депутат Дмитрий Свищев назвал идеальным решение о переносе Игр дружбы.

Ранее стало известно, что соревнования по летним видам спорта могут перенести на 2025 год. Изначально они планировались в России в сентябре 2024-го.

«Мне кажется, это правильное решение. В этом году уже прошло огромное количество соревнований: Игры Будущего, Игры БРИКС, Спартакиада. Это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет.

Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются. Поэтому решение перенести соревнования на будущий период – идеальное», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов