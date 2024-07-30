Депутат Свищев о переносе Игр дружбы: «Решение идеальное. Прошли Игры Будущего, БРИКС, Спартакиада – это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет»
Депутат Дмитрий Свищев назвал идеальным решение о переносе Игр дружбы.
Ранее стало известно, что соревнования по летним видам спорта могут перенести на 2025 год. Изначально они планировались в России в сентябре 2024-го.
«Мне кажется, это правильное решение. В этом году уже прошло огромное количество соревнований: Игры Будущего, Игры БРИКС, Спартакиада. Это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет.
Кроме того, возможно, после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются. Поэтому решение перенести соревнования на будущий период – идеальное», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Да к нам поедут только третьесортные спортсмены, которых не берут в свои сборные, и студенты института Патриса Лумумбы! Какие сильные спортсмены, какие рекламодатели? Чтобы их потом дисквалифицировали дружно? Опять депутаты людей за идиотов держат, и ведь не надоедает!
Кстати про них. В этом году впервые видел, как асфальт укладывала смешанная бригада узбеков + африканцев. Тот случай, когда кек про вакансии, ориентированные на Кению, оказались не кеком вовсе.
ничо не изменилось за 50 лет...
Ф.И.О. чемпионов мира, рекордсменов..., лидеров мирового сезона в своих видах спорта и дисциплинах, участвовавших в этих соревнованиях, пусть назовёт.
Очень интересно.
Кто же там участвовал из известных спортсменов(мировых лидеров...) ?
Да и ни к чему они, а то не получится как в синхронном плавании 1 место занять😄
Вот реально-подстилка обыкновенная!