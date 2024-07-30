Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»
В МОК объяснили, почему не вмешиваются в конфликт национальных олимпийских комитетов Израиля и Палестины.
Ранее НОК Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.
«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать (в Олимпиаде).
Наша профессия – спорт, мы уходим от политики», – сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Париже.
Что-то в этом мире где-то сломалось. Лицемерие, которое еще поискать надо.
Так какая тогда разница, где война?
Нужно ли после этого что-то говорить про МОК?
"Наша профессия – спорт, мы уходим от политики"
И не краснеет ведь...
А агрессор Палестина или хамас?
"Наша профессия – спорт, мы уходим от политики"
Не представляю, как можно быть таким лицемером. Это как если бы Гитлер заявил: "Наша цель - гуманизм и права человека, мы против насилия")