Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»

В МОК объяснили, почему не вмешиваются в конфликт национальных олимпийских комитетов Израиля и Палестины.

Ранее НОК Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать (в Олимпиаде).

Наша профессия – спорт, мы уходим от политики», – сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Париже.