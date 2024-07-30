Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»

Теги МОК Олимпиада-2024 Марк Адамс Политика ТАСС НОК Израиля НОК Палестины Легкая атлетика

В МОК объяснили, почему не вмешиваются в конфликт национальных олимпийских комитетов Израиля и Палестины.

Ранее НОК Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. 

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать (в Олимпиаде). 

Наша профессия – спорт, мы уходим от политики», – сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Париже. 

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115 комментариев
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Ты #### издеваешься? Тогда где сборная России? 30 войн в мире! #### вы до одной #########
+163
-16
+147
Ответ Cruel Snake
Ты #### издеваешься? Тогда где сборная России? 30 войн в мире! #### вы до одной #########
Ладно сборная России. ГДЕ БЕЛАРУСЬ? С кем воюет Беларусь?
+114
-4
+110
Я даже не знаю, как уже комментировать это лицемерие..
+108
-6
+102
Даже ничего делать не надо. Они сами себя закапывают...
+81
-4
+77
Ханжество какое-то. А как они определяют, кого слушать, а кого нет?
+73
-4
+69
ГЕНИАЛЬНО!!! В мире есть много войн, но вцепились в одну, которая в Европе.
Что-то в этом мире где-то сломалось. Лицемерие, которое еще поискать надо.
+68
-6
+62
Поэтому слушаем только Украину. В виде исключения
+60
-4
+56
Ответ Не знаю что такое Требл
Комментарий скрыт
МОК, вроде, международная организация, а не европейская
Так какая тогда разница, где война?
+54
-1
+53
Я просто напомню что МОК отстранил БЕЛАРУСЬ. БЕЛАРУСЬ, страну которая ни с кем не воюет, чей солдат ни убил ни одного человека, ни одна белорусская бомба никуда не попала. Вообще за всю их историю Но их отстранили.......
Нужно ли после этого что-то говорить про МОК?
+54
-2
+52
Ответ Carasa
Ханжество какое-то. А как они определяют, кого слушать, а кого нет?
Там с верху разнарядку спускают.
+39
-3
+36
Представитель МОК: Мы выслушивать жалобы выборочно, по рекомендации США и ЕС.
+38
-3
+35
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Представитель МОК: Мы выслушивать жалобы выборочно, по рекомендации США и ЕС.
Да там не рекомендации. Там чёткие указания
+31
-2
+29
Ответ Не знаю что такое Требл
Комментарий скрыт
че-то не помню, чтобы в Сиднее забанили сша за бомбардировку Югославии... понимаю, что ты тогда не родился, можешь загуглить
+28
0
+28
Так надо быть последовательными, а не избирательными. Типичные двойные стандарты 🤔
+29
-3
+26
Как всегда, «Вы не понимаете, это другое».
+26
-3
+23
Шикарно. Комментировать только портить.
+23
-4
+19
Ну это полный п...ц...
"Наша профессия – спорт, мы уходим от политики"
И не краснеет ведь...
+21
-2
+19
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
А по количеству жертв, есть информация, уже переплюнули некоторые другие конфликты.
А агрессор Палестина или хамас?
+19
-2
+17
Классика этодругого
+17
0
+17
Украина 🇺🇦 вы будете слушать, а Палестину 🇵🇸 нет! Удобно! ###### одним словом
+21
-5
+16
Ответ Новак Шпагатович
ГЕНИАЛЬНО!!! В мире есть много войн, но вцепились в одну, которая в Европе. Что-то в этом мире где-то сломалось. Лицемерие, которое еще поискать надо.
Ну так европоцентризм -). У нас дома просим не мусорить, а что там в заднице мира нам пофигу. Отличный подход.
+17
-2
+15
Заангажированная мерзкая конторка!!! От Олимпиады у них нет ничего кроме названия.
+15
-3
+12
а Беларусь, кстати, с кем воюет? а че, жалобы одних слушаем, других нет, одни люди чем то лучше других? делим людей на разные сорта? а когда американцы сравнивали с землёй Ирак, их спортсмены попадали под подобное коллективное наказание?
+14
-2
+12
Тогда будьте любезны, скажите, а почему отстранили Беларусь и с кем она воюет? 😂
+12
-1
+11
Ответ Carasa
Ханжество какое-то. А как они определяют, кого слушать, а кого нет?
Определяют они в зависимости от того как им в Вашингтоне и Брюсселе укажут делать.
+11
0
+11
Ответ Таир Бакиев
Ладно сборная России. ГДЕ БЕЛАРУСЬ? С кем воюет Беларусь?
С колорадскими жуками частенько сражается
+11
0
+11
Ответ Таир Бакиев
Я просто напомню что МОК отстранил БЕЛАРУСЬ. БЕЛАРУСЬ, страну которая ни с кем не воюет, чей солдат ни убил ни одного человека, ни одна белорусская бомба никуда не попала. Вообще за всю их историю Но их отстранили....... Нужно ли после этого что-то говорить про МОК?
Самое забавное что тот же Иран сделал куда больше для РФ в войне, что не скрывает особо, к тому же является явным агрессором в своем регионе. Но они в отличии от белорусов выступают, выступают под своей символикой.
+11
-2
+9
после таких слов и открытого лицемерия фанатов первенства мира по огуречному хрусту только прибавится
+11
-3
+8
Тогда зачем ты отстранил Россию с Белоруссией?

"Наша профессия – спорт, мы уходим от политики"
Не представляю, как можно быть таким лицемером. Это как если бы Гитлер заявил: "Наша цель - гуманизм и права человека, мы против насилия")
+8
0
+8
#этодругое
+9
-2
+7
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