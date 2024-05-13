Михаил Мамиашвили считает, что от МОК можно ждать чего угодно перед Олимпиадой.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Ждем новостей от Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска на Олимпиаду, ждем, что день грядущий нам готовит. В их больные головы теперь все что угодно может прийти после того, как Томас Бах совершил молебен «святым» Лексусу и Вовану (пранкеры разыграли главу МОК, произнесшего «молитву» за отмену Игр дружбы – Sports).

Нашей командой (сборной России по борьбе – Sports) завоевано 16 из 18 олимпийских лицензий. Я могу сказать только огромные слова благодарности нашим спортсменам за то, как они справились на олимпийских отборочных турнирах и проявили себя в тяжелейших условиях, за терпение, труд.

С 17 числа у нас начинаются подготовительные сборы, впереди два турнира перед Олимпийскими играми», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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