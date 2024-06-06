Умар Кремлев: «Нам надо силой выкинуть Баха из МОК. Поставить точку в этом вопросе»

Теги МОК Томас Бах Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев заявил, что Томаса Баха нужно «силой выкинуть» из МОК.

– Вы сказали: полгода и Бах уйдет. Как это произойдет?

– Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны – тогда это будет честно и демократично. Сегодня это группа, которая захватила олимпийскую семью. Изгои общества.

Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, – сказал глава Международной ассоциации бокса (IBA). 

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39 комментариев
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Так у Кремлева вторая уголовка как раз за побои, ему сам Бог велел! Будет не третья уголовка, а орден!
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-3
+51
Какая говорящая фамилия
+36
-1
+35
Ну так а чего он ждёт?
Пусть атакует Женеву в борцовском комбинезоне
Или где там Бах отдыхает)
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0
+28
Ответ Железная Леди
А что настоящее имя или фамилия?
Он, на самом деле, Иван Кремлев. Умар так, взял для понта.
+15
0
+15
Конечно нормальное заявление,ведь там один Бах сидит и все это делает а все остальные чиновники которых несколько сотен, конечно за возвращение РФ.Более того все страны участники спят и видят как вернуть РФ, из за этого если убрать баха то все сразу изменится.)))ага ага))бах виноват, логика "мое почтение"
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий Манин
Он, на самом деле, Иван Кремлев. Умар так, взял для понта.
Лутфуллоев настоящая фамилия, а вот имя он родное оставил☝️🤣
+12
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+11
Бери Димона и Винер и вперед сбрасывать.
+12
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+11
Вот. Нормальное заявление, с вертухи его.
+15
-7
+8
штаб квартира МОК находится в Лозанне, Швейцария. Передайте ему, что от Авдеевки это еще так прилично километров.
+9
-2
+7
Ответ Безумный Макс
Ну так а чего он ждёт? Пусть атакует Женеву в борцовском комбинезоне Или где там Бах отдыхает)
Рядом в Лозанне) Тут у нас клевый музей под открытым небом - 3-х метровая кисть Бьерна Борга впечатляет
+5
0
+5
Это с экономического форума такие предложения?😏
+6
-1
+5
кумар дурнев
+5
-1
+4
Кроме силы на другой способ мозгов не хватает!
+4
0
+4
неплохо было бы выкинуть сначала самого "кремлева" из бокса
+4
-1
+3
Ответ Безумный Макс
Ну так а чего он ждёт? Пусть атакует Женеву в борцовском комбинезоне Или где там Бах отдыхает)
Завалится к нему в номер, будет сцена борьбы как в Борате
+2
0
+2
Чемпионат мира по "выкидыванию Баха" . Игры недружбы
+2
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+2
Как можно работать главой спортивной федерации и вообще не отдуплять почему международное спортивное движение устроено именно так?
+2
0
+2
Петров и Баширов уже выдвинулись в Лозанну на личную встречу с Бахом.
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Одес Байсултанов:
"Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли"...
Бах с вами...
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Если бы дело было в одном Бахе🤷‍♀️‼️
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Скоро уже с вами поставят точку и выкинут окончательно
Еще бы и стеной от вас оградиться
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Силой - это экстремизм!
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И после таких слов они ещё чё-то ноют за отношение к ним
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Ответ Данзан Басаев
Какая говорящая фамилия
А что настоящее имя или фамилия?
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И что изменится?
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Бах пешка в руках Дяди Сэма. Выкинут его, поставят другого, такого же.
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Ага, Женеву с пушками и перьями?!
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Силой мысли?
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Когда выкидывать будет сказал? А то очень хочется увидеть нашу сборную с флагом, гимном. А не в нейтральном статусе
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Какие могут быть "броски" у боксёра" ? Только "выбить" !
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