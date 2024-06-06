Умар Кремлев: «Нам надо силой выкинуть Баха из МОК. Поставить точку в этом вопросе»

Умар Кремлев заявил, что Томаса Баха нужно «силой выкинуть» из МОК.

– Вы сказали: полгода и Бах уйдет. Как это произойдет?

– Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны – тогда это будет честно и демократично. Сегодня это группа, которая захватила олимпийскую семью. Изгои общества.

Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, – сказал глава Международной ассоциации бокса (IBA).

«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?