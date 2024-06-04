Дегтярев поздравил «Металлург» с Кубком Гагарина: «Путин отметил, что в России гордятся достижениями хоккейной школы. Команда Разина приумножила победные традиции русского хоккея»

Теги Металлург Мг Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Михаил Дегтярев Хоккей

Михаил Дегтярев поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина.

В апреле команда из Магнитогорска обыграла «Локомотив» в финальной серии плей-офф со счетом 4-0.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отметил: в России по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы.

Команде Андрея Владимировича Разина в этом году удалось приумножить победные традиции не только магнитогорской школы, но и всего русского хоккея.

Молодой, талантливый состав «Металлурга» уверенно прошел регулярный чемпионат и одержал триумф в финале. По ходу сезона магнитогорцы побили ряд собственных рекордов и рекордов всей лиги.

Благодарю весь тренерский штаб, руководство, болельщиков за эмоции, которые команда подарила миллионам поклонников хоккея. Кубок Гагарина – достойная награда за ваше упорство и целеустремленность.

Уверен, что пример магнитогорцев послужит вдохновением для юных спортсменов.

Еще раз поздравляю магнитогорский «Металлург» со званием чемпиона. Желаю вам новых побед. Веры, надежды и любви.

Любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

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5 комментариев
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Вообще - то "русским хоккеем" неофициально называется совсем другой вид спорта
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+4
А если бы Путин не отметил, то тогда нельзя бы было гордится достижениями хоккейной школы? Глубоко лижешь Дегтярев, почти в каждом интервью своего хозяина не забываешь упомянуть!
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0
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"...приумножила победные традиции русского хоккея..." Победа на каких международных фронтах, кого победили?
+2
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Русские победы в рамках российского чемпионата это что-то новое…
+2
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Были пробеды на международной арене, где приумножили наши победные традиции ?
+1
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