Дегтярев поздравил «Металлург» с Кубком Гагарина: «Путин отметил, что в России гордятся достижениями хоккейной школы. Команда Разина приумножила победные традиции русского хоккея»

Михаил Дегтярев поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина.

В апреле команда из Магнитогорска обыграла «Локомотив» в финальной серии плей-офф со счетом 4-0.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отметил: в России по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы.

Команде Андрея Владимировича Разина в этом году удалось приумножить победные традиции не только магнитогорской школы, но и всего русского хоккея.

Молодой, талантливый состав «Металлурга» уверенно прошел регулярный чемпионат и одержал триумф в финале. По ходу сезона магнитогорцы побили ряд собственных рекордов и рекордов всей лиги.

Благодарю весь тренерский штаб, руководство, болельщиков за эмоции, которые команда подарила миллионам поклонников хоккея. Кубок Гагарина – достойная награда за ваше упорство и целеустремленность.

Уверен, что пример магнитогорцев послужит вдохновением для юных спортсменов.

Еще раз поздравляю магнитогорский «Металлург» со званием чемпиона. Желаю вам новых побед. Веры, надежды и любви.

Любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.