Между «Спортингом» и «Реалом»: удержит ли «Кайрат» марку в премьер-лиге?

Алматинцы на фоне двух лигочемпионских боев должны пройти проверку на статус фаворита в отложенном сражении с командой из столицы. Аналитика Olimpbet на матч «Кайрат» – «Женис».

Казахстанская Премьер-лига. «Кайрат» (Алматы) – «Женис» (Астана). 22 сентября, 18:00 (время Астаны)

Всего несколько дней назад «кайратовцы» дебютировали в основном турнире Лиги чемпионов, уступив в Лиссабоне «Спортингу» со счетом 1:4. А вскоре алматинцам в рамках главного еврокубка предстоит принять на своем поле мадридский «Реал».

И если у «Кайрата» перед этой исторической встречей всего одна игра во внутреннем первенстве, то, как напоминает Olimpbet Arena, «сливочных» ждут сразу два испытания в Ла Лиге. 24 сентября против «Леванте» и 27 сентября в мадридском дерби против «Атлетико».

Нынешняя игра «Кайрата» против «Жениса» – это отложенная встреча восьмого тура КПЛ. Эксперты Olimpbet полагают, что действующий чемпион РК без проблем переключится на казахстанскую Премьер-лигу, видя в нем однозначного фаворита домашнего матча с астанчанами.

С тех пор, как в прошлом году столичная команда вернулась в высший дивизион отечественного футбола, ей еще ни разу не удалось обыграть «кайратовцев» в рамках национального чемпионата: два поражения и ничья в трех проведенных встречах.

Победой «Кайрата» со счетом 2:1 завершилось и противостояние первого круга КПЛ-2025. Правда, в минувшем сезоне «Женис» выбил алматинцев из розыгрыша Кубка лиги. Но этот турнир больше не проводится.

В общем, не самая успешная статистика для столичного коллектива. Однако есть для астанчан и хорошие новости. Сокращена вдвое четырехматчевая дисквалификация их главного тренера Андрея Демченко, поэтому он сможет руководить действиями своей команды в Алматы.

Сомнений нет: «Женис» даст бой чемпиону Казахстана, чтобы в этом году помочь завоевать «золото» своим столичным соседям. «Астана» сейчас возглавляет таблицу, опережая «Кайрат» на одно очко, проведя при этом на матч больше.

Однако аналитики Olimpbet все же намного больше верят в команду Рафаэля Уразбахтина. Они сходятся во мнении, что у хозяев предстоящего сражения выше шансы победить с преимуществом в два гола, чем у гостей просто не проиграть. 

Что касается результативности матча на «Центральном» стадионе Алматы, то он практически с равной степенью вероятности ожидается как «верховым», так и «низовым».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
