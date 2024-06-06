Дегтярев об Играх БРИКС: «93 страны подтвердились, приедут более 1000 атлетов. Наша задача – обеспечить возможность всем соревноваться без дискриминации»

Спортсмены из 93 стран примут участие в Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«93 страны подтвердились, более 1000 атлетов приедут в Казань. Казань является спортивной столицей России, мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям.

Наша задача – обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта. Это позиция нашей страны», – сказал Дегтярев.

пройдут с 12 по 23 июня.