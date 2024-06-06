Дегтярев об Играх БРИКС: «93 страны подтвердились, приедут более 1000 атлетов. Наша задача – обеспечить возможность всем соревноваться без дискриминации»

Теги Михаил Дегтярев ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Спортсмены из 93 стран примут участие в Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. 

«93 страны подтвердились, более 1000 атлетов приедут в Казань. Казань является спортивной столицей России, мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям.

Наша задача – обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта. Это позиция нашей страны», – сказал Дегтярев. 

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. 

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2 комментария
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Новость от 31 мая:
Дмитрий Чернышенко: «Участие в Играх БРИКС подтвердили уже 97 стран.

https://www.sports.ru/aquatics/1116108788-dmitrij-chernyshenko-uchastie-v-igrax-briks-podtverdili-uzhe-97-stran-.html

То есть уже четыре страны отказались.
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Очень очень нужен этот рофло турик перед олимпиадой
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