Пескова, Эрнста, Потанина, Грефа и еще 36 человек наградили памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи

Минспорт опубликовал приказ о награждении медалями в честь 10-летия Сочи-2014.

Памятная медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

В список вошли 40 человек, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, предприниматель Виктор Вексельберг, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Министерства спорта России.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года.

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