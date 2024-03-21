Пескова, Эрнста, Потанина, Грефа и еще 36 человек наградили памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи
Минспорт опубликовал приказ о награждении медалями в честь 10-летия Сочи-2014.
Памятная медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.
В список вошли 40 человек, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, предприниматель Виктор Вексельберг, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Министерства спорта России.
Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года.
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Ну, было круто тогда - все, отлично, молодцы. О будущем давайте теперь.
это грустно или смешно?
Грянул громкий юбилей -
Сорок сочинских парней
Получили медалЕй.
рекламой постоянно перебивали.
А может, и завоете,
А может, замычите —
Коровы ведь мычат, —
То вам седло большое,
Ковер и телевизор
В медали сразу врУчат,
А может быть, вручАт.