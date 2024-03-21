Пескова, Эрнста, Потанина, Грефа и еще 36 человек наградили памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи

Теги Сочи-2014 Герман Греф Константин Эрнст Министерство спорта России Владимир Потанин Дмитрий Песков Александр Новак Прочие

Минспорт опубликовал приказ о награждении медалями в честь 10-летия Сочи-2014.

Памятная медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. 

В список вошли 40 человек, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, предприниматель Виктор Вексельберг, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Министерства спорта России. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года. 

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49 комментариев
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Да, та победа в лыжной эстафете в составе Пескова, Вексельберга, Вайно и Грефа была запоминающейся. До сих пор слёзы на глазах...
+106
0
+106
Ответ Bartez1986
Да, та победа в лыжной эстафете в составе Пескова, Вексельберга, Вайно и Грефа была запоминающейся. До сих пор слёзы на глазах...
Они потом еще Канаду в финале разгромили, у Эрнста шатаут.
+57
-1
+56
Как же они любят эти ордена и грамоты, уму непостижимо...
+45
0
+45
А почему Родченко не награждён?
+32
0
+32
а сыну Кадырова не забыли?
+25
0
+25
Ответ Kirill Dmitriev
Как же они любят эти ордена и грамоты, уму непостижимо...
Брежнев переживает!
+13
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+13
Все по классике: Наказание невиновных, награждение непричастных.
+13
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их дети сходят с ума от того,что им нечего больше хотеть, примерно из этой серии награда
+13
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+13
Ответ Tydeus
Так почетные медали, судя по списку, за организацию. А там и правда всё хорошо прошло
организовывать хорошо это их работа, они за это зарплату получают. А медали обычно дают за выдающиеся достижения, в спорте за первые места в армии за героизм и отвагу, а тут то за что
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неплохо. в следующем году их же надо будет наградить в честь 11-летия еще.
+9
0
+9
наградили памятной медалью в виде баночки мочи))
+8
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+8
Ответ Лжетрофеич
а сыну Кадырова не забыли?
Он награждал. Его министром по награждениям сделали.
+7
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Памятные медали "Былое Величие" - чувствую, эту Олимпиаду в тезисах о величии и могуществе еще лет двадцать доить будут, вместе с ЧМ по футболу.

Ну, было круто тогда - все, отлично, молодцы. О будущем давайте теперь.
+7
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+7
Не пойму, если честно,
это грустно или смешно?
+7
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Думаю, что эти граждане уже получили по заслугам, для чего это делать ещё раз, десять лет спустя? Особенно Песков здесь к месту. Уработался в Сочи, аж дымился. Давайте награждать ОЧ дополнительно, когда намечается круглая дата. Например, в этом году 20 лет победе Юрия Борзаковского на ОИ в Афинах.
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Наказание невиновных, награждение непричастных - все как полагается.
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Подташнивать стало, когда фамилии читать начал
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+4
Времена Леонида Ильича возвращаются. Тебе, тебе, мне...
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Ответ DrDro
Комментарий скрыт
Пельш прекращай, не дадут тебе новую передачу.
+4
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+3
хах, глашатаи кричат в сторону спортсменов, вы, мол, не едьте, у нас гибнут соотечественники, какие олимпиады, а в правительстве между делом в междусобойчике очередные награды друг другу раздаёт, ой уморааа
+3
0
+3
Пескова-то за что? За компанию наверно.
+4
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Ответ The world champion 1998
Не пойму, если честно, это грустно или смешно?
Это смотря по тому из чего медали сделаны , сами понимаете если из чистого золота то......
+2
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Раздают награды самым наиболее причастным к распилу бабла из бюджета и даже не стесняются. Кто больше всех наворовал, помог наворовать - тот и молодец, тому награда
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Медаль с дыркой?
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А строителей из Среднй Азии не наградили?) Они хотя бы реально что-то сделали в отличие от этих персонажей.)
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Точно самые достойные получили!!!Прошу огласить весь список!!!
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В славном граде у морей
Грянул громкий юбилей -
Сорок сочинских парней
Получили медалЕй.
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Открытие и закрытие были красивыми.
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Ответ DrDro
Комментарий скрыт
Да, красиво...
рекламой постоянно перебивали.
+1
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Ответ dimur
Все по классике: Наказание невиновных, награждение непричастных.
А если вы залаете,
А может, и завоете,
А может, замычите —
Коровы ведь мычат, —
То вам седло большое,
Ковер и телевизор
В медали сразу врУчат,
А может быть, вручАт.
+1
0
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