Минспорт учредил памятную медаль в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медалью награждаются работники в области физической культуры и спорта, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, должностные лица органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественные и государственные деятели, а также иные лица и организации, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в .

Отмечается, что кандидаты, представляемые к награждению медалью, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: отсутствие дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил (в случае представления к награждению памятной медалью спортсменов, тренеров и тренеров-преподавателей); отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий; отсутствие судимости.