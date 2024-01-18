Минспорт учредил памятную медаль в честь 10-летия Олимпиады в Сочи

Теги Сочи-2014 Министерство спорта России Биатлон

Минспорт учредил памятную медаль в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медалью награждаются работники в области физической культуры и спорта, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, должностные лица органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественные и государственные деятели, а также иные лица и организации, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Отмечается, что кандидаты, представляемые к награждению медалью, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: отсутствие дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил (в случае представления к награждению памятной медалью спортсменов, тренеров и тренеров-преподавателей); отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий; отсутствие судимости.

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16 комментариев
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Родченкова не забудут наградить?- Ах,да,ему вроде даже орден вручали
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На эмблеме медали будут изображены "священная" пилюля и укол с эритропоэтином?
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Потом этой медали через несколько лет тоже будут лишать
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Лучше и не придумаешь👍
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По годовщине этой олимпиады надо траурные митинги проводить.
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Заняться больше нечем
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Что теперь, каждые 10 лет будем их награждать? Это было и прошло.
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дырочку посредине просверлить не забудьте
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какой оригинальный юмор от минспорта)))
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Зайцевой выдали?
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Больше медалей, больше
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В виде дырки в стене?
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Надо понимать, что большинство награжденных будут чиновника.
Про допинг тоже непонятно. допинг на ОИ14 или в другие годы тоже учитываетсчя?
А сколько всего этих медалей изготовлено??
Медаль с номером 1 понятно кому принадлежит.
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и памятник
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Неужели больше некуда деньги потратить! Нет у российских чиновников ни ума, ни скромности, такая скандальная ситуация получилась с этой олимпиадой и мы снова напоминаем о ней всем, зачем??? Это если уже не вспоминать, сколько разворовано денег под нее... Ужас какой то!
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Ответ Comeon!
Зайцевой выдали?
Ей вместе с пудом соли
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