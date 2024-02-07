Олег Матыцин: «После Сочи-2014 Россия еще более укрепила авторитет на международной арене, мы доказали, что мы самодостаточная страна»

Олег Матыцин заявил, что Россия укрепила авторитет на международной арене.

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«В Сочи, я думаю, помимо материального наследия, помимо большого количества десятков объектов реконструированных, помимо транспортной логистики, сформировали очень мощное нематериальное наследие – это люди, это профессионалы, команды, которые после Сочи работали практически везде – и не только в России – и помогали нашим дружественным странам реализовывать многие международные проекты.

Я считаю, что Сочи – это бриллиант в короне российского спорта, и этот бриллиант сияет благодаря людям», – сказал Матыцин в ходе встречи с детьми на федеральной территории «Сириус», посвященной празднованию десятилетия Олимпиады-2014.

«Мы горды, что сегодня, в день 10-летия проведения Олимпийских игр, открываем 12-ю Спартакиаду учащихся. Мы гордимся проектом , его наследием. И сегодня мы имеем возможность соревноваться на этих объектах.

Главное, за эти годы Россия еще более укрепила свой авторитет на международной арене, мы доказали, что мы самодостаточная страна. Мы готовы вести диалог с теми, кто является нашими друзьями. Новых нам побед», – добавил министр спорта России.