Олег Матыцин: «После Сочи-2014 Россия еще более укрепила авторитет на международной арене, мы доказали, что мы самодостаточная страна»

Теги Сочи-2014 Олег Матыцин Министерство спорта России Р-Спорт Биатлон

Олег Матыцин заявил, что Россия укрепила авторитет на международной арене.

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«В Сочи, я думаю, помимо материального наследия, помимо большого количества десятков объектов реконструированных, помимо транспортной логистики, сформировали очень мощное нематериальное наследие – это люди, это профессионалы, команды, которые после Сочи работали практически везде – и не только в России – и помогали нашим дружественным странам реализовывать многие международные проекты.

Я считаю, что Сочи – это бриллиант в короне российского спорта, и этот бриллиант сияет благодаря людям», – сказал Матыцин в ходе встречи с детьми на федеральной территории «Сириус», посвященной празднованию десятилетия Олимпиады-2014.

«Мы горды, что сегодня, в день 10-летия проведения Олимпийских игр, открываем 12-ю Спартакиаду учащихся. Мы гордимся проектом Сочи-2014, его наследием. И сегодня мы имеем возможность соревноваться на этих объектах.

Главное, за эти годы Россия еще более укрепила свой авторитет на международной арене, мы доказали, что мы самодостаточная страна. Мы готовы вести диалог с теми, кто является нашими друзьями. Новых нам побед», – добавил министр спорта России.

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62 комментария
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Успехи налицо - проводим собственные игры вместо Олимпиады.
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И что же авторитетов лишили флага и гимна.
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Дырки в стенах это подтверждают. Самодостаточные дырки
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Россия еще более укрепила авторитет на международной арене" --- Ха-ха-ха!
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У них сегодня соревнование на са́мую дебильную речь?
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Авторитет России на международной арене укреплен так высоко, что с нами никто не хочет соревноваться и даже обмениваться рукопожатиями... Странный какой-то авторитет!
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столько мочи утекло утекло с тех пор)
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Настолько укрепили авторитет, что на следующие зимние олимпиады ездили под названием OAR и ROC под белым флагом. А на предстоящие игры, скорее всего, и вовсе не поедем.
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Похоже, он не в курсе , что нас отстранили от всего , вообще...
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Перестали коньки, клюшки и лыжи на Западе покупать?
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0
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Ага, сами ссым - сами проверяем.
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+13
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
с блэкджеком и ш.. зато
...и степановой)))
+13
0
+13
Я не понимаю - он бредит, что ли? Или живёт в какой то параллельной реальности?
+14
-1
+13
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Дырки в стенах это подтверждают. Самодостаточные дырки
побег Родченкова вместе с базами данных, внезапные смерти членов Русада"....потертые" базы Русада каким то дилетантом сис админом...сюжет для сериала просто готов, ничего выдумывать не надо и ни одна голова не слетела с плеч, все как будто в тумане.....а где сейчас Мутко вообще???
+12
-1
+11
Главное наследие Олимпиады- допинговый бан, лишение флага и гимна, унижение. Зато Эго вождя потешили.
+13
-3
+10
Истинный бриллиант в допинговой системе. Раньше обходились хоть отстранением от эстафеты (лыжи 2002) и последующим лишением медалей в одном виде, а здесь разгулялись по полной.
Самодостаточно кушали - кушаем - и будем кушать!
+11
-2
+9
Ответ den70
Успехи налицо - проводим собственные игры вместо Олимпиады.
с блэкджеком и ш.. зато
+9
-2
+7
Один плюс от этих интервью, голодным не останешься никогда...лапши столько что за всю жизнь столько не съесть...
+7
0
+7
Кому вы там все чего-то доказываете, строители потемкинских деревень? Может пора уже собственным гражданам начать доказывать, что мы самодостаточная страна?
+9
-2
+7
Олежа! С таблетками пора завязывать!
+8
-2
+6
Точно?
+7
-1
+6
Укрепила не авторитет, а репутацию мошенников, лицемеров и гопников
+10
-4
+6
Бриллиантик- то фальшивый, сильно попахивает эритропоэтином, фуросемидом, тестестероном и прочими гадостями.
+9
-4
+5
Про " авторитет " это , конечно, здорово сказано.
+5
0
+5
Ответ Alex Taurus
Это один из поводов для гордости своей страной и нацией, примеры которых тут хотели назвать..,,
А дефицит яиц и цены на курятину тоже одни из поводов для гордости? Самодостаточность))))
+5
-1
+4
Немного удивлён, что политический отдел Спортса до сих пор зациклен на Сочи, давно пора на главную страницу вешать новость "ТАКЕР КАРЛСОН. За какие команды он болеет и занимался ли в школе дзюдо?" Информационный повод давно назрел, миллионы минусов не розданы, а вы всё чего-то ждёте.
+6
-2
+4
Ответ Alex Taurus
Небывалый рост занимающихся фигурным катанием, например.... тут связь прямая..... речь шла привести примеры самодостаточности страны...., Я привел один из них.... какие еще вопросы?
Вы лично занимаетесь фигурным катанием или вам лично мешает "небывалый рост"❓🤔
+4
0
+4
"...мы доказали, что мы самодостаточная страна. Мы готовы вести диалог с теми, кто является нашими друзьями... станозололом, ЭПО, милдронатом..." - откашливаясь в сторону, добавил министр.
+6
-3
+3
Ответ Alex Taurus
А, это уже на экстремизм похоже
Мне не лень ещё раз повторить, что "самодостаточность" это абсолютно противоположно по значению тому, что делает Россия, в частности ее армия.
+4
-1
+3
А в чём эта самодостаточность проявляется?
+4
-1
+3
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