Елена Вяльбе: «Есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют даже малейшей возможности поддерживать лыжную инфраструктуру»

Елена Вяльбе рассказала о проблемах регионов России с лыжной инфраструктурой.

Вяльбе рассказала, что лыжный спорт в регионах России много лет живет в ожидании поддержки

По словам главы Федерации лыжных гонок России, есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют возможности поддерживать лыжную инфраструктуру

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Лыжный спорт в российских регионах на протяжении долгих лет живет ожиданием финансовых вливаний в развитие лыжной инфраструктуры на местах. Об этом на заседании попечительского совета общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России» рассказала президент ассоциации лыжных видов спорта и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Есть программа развития лыжных видов спорта, которую федерации, как правило, представляют раз в четыре года после Олимпийских игр. Мы смогли эту программу в министерстве спорта защитить только после того, как мы полностью убрали статью о 50 миллионах рублей на четыре года на модернизацию лыжных баз.

Я руковожу федерацией уже 13 лет, и все эти годы мы живем в режиме ожидания. Сначала мы готовились к Олимпийским играм, и все силы были брошены на Сочи, мол, а уже потом будем думать о другом.

После сочинской Олимпиады [2014 года] мы находились в какой-то эйфории, потом наступила пандемия, а сейчас у нас СВО. Снова приходится ждать, и мы это все понимаем, но есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют даже малейшей возможности поддерживать лыжную инфраструктуру», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Также глава ФЛГР отметила, что вряд ли увидит появление среднегорной базы для лыжников сборных России.

«Ничего не известно, думаю, что на моем веку этого не будет, я уже не верю.

Вариант с Чечней? Судя по тому, что сразу не получилось, хотя сборная команда готова была приехать, мы так и не смогли ни о чем договориться. Думаю, что нет смысла стучаться в закрытые двери», – сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе неоднократно заявляла о необходимости создания среднегорной базы для подготовки сборных России по лыжным гонкам.