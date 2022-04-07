Владимир Сальников: «Федерация плавания России оказывает помощь Рылову. По всему остальному обращаться в CAS нецелесообразно»

Президент Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по поводу отстранения российских спортсменов от чемпионата мира-2022.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело на двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова из-за его участия в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Москве.

«Федерация плавания России оказывает помощь Евгению Рылову. Его дело направлено в дисциплинарную комиссию.

По всему остальному — обращаться нецелесообразно, так как решение сделано на основании принятых документов», – сказал Сальников.

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»