Пловчиха Андрусенко: «Нет смысла выходить из‑под юрисдикции CAS, тогда все будет еще печальнее, чем на данный момент»

Российская пловчиха Вероника Андрусенко поделилась мнением о том, что Россия может отменить признание спортивного арбитража CAS.

Ранее депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

Перед Олимпиадой-2020 в Токио Андрусенко была временно отстранена от соревнований на основе данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако CAS оправдал пловчиху, что позволило ей выступить на Играх.

– Меня и [Александра] Кудашева тогда обвинили незаконно. Не было никаких доказательств, только пустые обвинения. Обвинили, чтобы выбить из колеи, это все тогда понимали. CAS принял тогда справедливое решение – собственно, он не мог другого решения вынести, все пробы были чистые.

– Получается, что без того решения CAS вы бы не выступили на Олимпиаде.

– Если вопрос ставить таким образом, то да. Действительно нет смысла выходить из‑под юрисдикции CAS, тогда все будет еще печальнее, чем есть на данный момент, – сказала Андрусенко.

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