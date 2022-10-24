Путин похвалил Чернышенко за хорошую организацию стартов внутри РФ в условиях отстранения россиян от международных соревнований

Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за хорошую организацию стартов внутри страны в условиях отстранения российских спортсменов от международных турниров.

Чернышенко доложил президенту о ситуации в курируемых им отраслях, в том числе в спорте, и отметил, что удается сохранять соревновательную активность.

«Несмотря на то, что пандемия нас подбила в 2020 году, вы видите, у нас в едином календарном плане были одни цифры, а пандемия их сократила.

Но теперь мы их возвращаем, несмотря на то, что много международных соревнований нам, по сути дела, остановили и не дали возможность в них участвовать. Тем самым они очень сильно обеднили свои соревнования и сами себя наказали», – сказал вице-премьер.

«Это точно. Но у вас получается организовывать хорошие старты внутри страны, конечно, и с нашими партнерами», – ответил Путин.

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