РУСАДА открыло 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил с начала 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2022 года открыло 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«С начала года открыто 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил. Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

В этом году мы провели шесть совместных с МВД России мероприятий по выявлению нарушений.

Направили в МВД материалы по 32 делам для проведения проверки на предмет нарушения статьи 6.18 КОАП («Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним»), – сказала Логинова.