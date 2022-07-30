Российский бегун Валентин Смирнов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский бегун Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Российское антидопинговое агентство ( ), Смирнов признан виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации 36-летнего спортсмена отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Смирнов – чемпион Универсиады-2013 в беге на 1500 м.