СБР и РУСАДА заключили соглашение о противодействии допингу в спорте

Союз биатлонистов России (СБР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

Предметом соглашения является установление взаимодействия в борьбе за обеспечение чистоты спорта, проведение антидопинговых образовательных мероприятий и расследований возможных нарушений антидопинговых правил, пропаганда и поддержка биатлона, формирование здорового образа жизни среди спортсменов.

Также организации будут работать в области защиты права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга, укрепления позиций и повышения авторитета российского спорта на международной арене.

«За последние два сезона СБР сделал большой шаг вперед в антидопинговой работе, акцент в которой нами делается на предотвращении негативных факторов через обучение, пропаганду чистого спорта и нулевой терпимости к использованию запрещенных веществ и методов.

В СБР успешно реализуется план образовательных антидопинговых мероприятий, по которому в 2021 году прошли соответствующее обучение более 830 спортсменов и членов персонала, а с января по май 2022-го – еще около 500 человек. Нами разработана и утверждена целая образовательная антидопинговая стратегия на 2022-2026 годы.

По вопросам антидопинга мы также находимся в тесном контакте с и BIU, поскольку эта работа является одним из ключевых и постоянно действующих критериев, выполнение которого позволит СБР вновь стать полноценным членом Международного союза биатлонистов.

С РУСАДА у нас также установились абсолютно рабочие отношения, мы – союзники по антидопинговой борьбе и сегодняшнее подписание соглашения – символ того, что мы намерены и дальше плечом к плечу вести борьбу за чистый спорт», – прокомментировал глава СБР Виктор Майгуров.