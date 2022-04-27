Станислав Поздняков: «Уверен, что о выживании нашего спорта говорить не придется, потому что Россия – мощная спортивная держава»

Глава Олимпийского комитета России ( ) рассказал, как будет развиваться российский спорт в условиях санкций.

«Вчерашнее заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта было преимущественно посвящено массовому спорту. Тем не менее тема спорта высших достижений тоже не осталась без внимания.

Сейчас многие задаются вопросом, как будет выживать наш спорт. Я уверен, что о выживании говорить не придется, потому что Россия – мощная спортивная держава, и тот большой потенциал, особенно в спорте высших достижений, который мы имеем на сегодняшний день, нужно развивать и адаптировать к текущим условиям.

В первую очередь нам необходим очень стройный спортивный календарь, который является основой достижения достойных результатов. Кроме этого, важно приглашать на российские соревнования наших друзей и соседей. При этом нужно создать качественные условия для их участия.

На сегодняшний день ситуация развивается так, что назрела необходимость законодательных изменений, которые станут адекватным ответом на изменившуюся глобальную обстановку.

Поэтому на заседании Совета я обратил внимание, что существующие сейчас версии спортивных правовых актов необходимо адаптировать под актуальные вызовы и задачи, которые перед нами стоят. И это не только приглашение наших дружественных НОКов на турниры в Россию, но и организация соревнований в соседних странах в интересах развития российского спорта.

Тема вызвала большой интерес. На это обратили внимание коллеги из Паралимпийского комитета России, а также в кулуарах мы активно и предметно обсуждали данную инициативу с Министром спорта .

И, конечно, нам нужна ведомственная программа эффективного развития олимпийских видов спорта. При этом у большинства федераций на сегодняшний день преимущественно государственные источники финансирования, однако средства и возможности общественных объединений также могут быть интегрированы в эту программу.

Подобный подход уже был реализован в Программе подготовки к прошедшим Олимпийским зимним играм. Опыт Пекина-2022 показывает, что мы на правильном пути, и этот успех нужно развить», – сказал Поздняков.