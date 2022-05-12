Матыцин о восстановлении РУСАДА: «Если на это не повлияют политические факторы давления, то все должно быть выполнено в срок»

Теги WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что политическая ситуация не скажется на восстановлении статуса РУСАДА.

«Мы никуда не уходим из мировых структур. Мы можем критически относиться к их деятельности, но пока мы являемся членами международного спортивного сообщества, и первыми нарушать какие-то базовые принципы нет необходимости.

Процесс восстановления идет конструктивно, все положения дорожной карты по восстановлению выполняются, поэтому надеюсь, что если на это не повлияют какие-то политические факторы давления, то все должно быть выполнено в срок.

В России нужна сильная и строгая система допинг-контроля. Признают нас или не признают – мы работаем над построением национальной антидопинговой системы в стране. И РУСАДА как независимое агентство выполняет роль регулятора. 

Поэтому мы уверены, и это неоднократно доказано и ЮНЕСКО, и Советом Европы, и отчетами WADA, что никаких нарушений и рисков, связанных с тем, что мы можем что-то нарушить, нет. В РУСАДА работает профессиональная команда, выполняется большое количество тестирований.

Сроки восстановления установлены. Мы уважаем правила и договоренности, под которыми мы подписались», – сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что план восстановления должен быть реализован до 16 декабря 2022 года.

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