Есмантович поблагодарил Собянина за поддержку: «Станция метро ЦСКА родилась при прямом участии мэра Москвы»

Игорь Есмантович поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку.

Сегодня, 28 апреля, Собянин провел встречу с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине и вручил им денежные сертификаты.

«Немного забегая назад во времени, когда была подготовка к Олимпийским играм, которая проходила очень тяжело в условиях пандемии, приостановила регулярный чемпионат. Встали серьезные вопросы, которые касались подготовки национальной команды. Большую поддержку в этом оказала Москва в лице ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – прим. Sports.ru).

Очень хочется их поблагодарить, потому что они тестировали нас по два раза в день, работали днем и ночью для того, чтобы получился отъезд на Игры. У нас были проблемы – несколько ребят могли не поехать, но они сделали титанический труд, большое спасибо за это. Была тяжелейшая форма подготовки в рамках закрытого режима национальной команды в Новогорске.

Отдельно хочется сказать про ЦСКА. Тяжело в свое время рождалась станция метрополитена ЦСКА, и она родилась при прямом участии Сергея Семеновича Собянина. И недавно родился проект строительства стадиона ЦСКА при прямом участии Москвы. Я очень надеюсь, что этот проект мы сделаем с «Роснефтью». И вместе с вами сможем продолжать наши спортивные традиции», – сказал президент .