Ловрен о хорватской статье, где его назвали мудаком за связь с Россией: «Оскорбление и унижение – это не свобода слова»

Деян Ловрен резко ответил на оскорбительную статью хорватского издания о нем и России.

Jutranji List выпустил материал с заголовком: «Как знаменитый осел из Рио стал обычным мудаком из России». В статье Ловрена осудили за выступления за на фоне событий на Украине.

«Кстати, я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда речь идет о наших свободах, которых у нас, к сожалению, нет в последнее время.

Бывало так, что если вы публично высказываете свое мнение, и оно не совпадает с мнением медиа или журналистов, вы подвергаетесь публичному линчеванию. Где тут понимание? Где уважение к иному способу мышления? Только не для них.

Меня воспитывали по-другому – что каждый имеет право на собственное мнение, но что семья – это святое, ее надо беречь. Я также забочусь о каждом человеке, с которым могу поговорить на улице, с кем я могу обменяться улыбками, потому что мы разделяем одни и те же взгляды, но я забочусь о том, чтобы они увидели, что я человек со своими достоинствами и недостатками.

Возвращаясь к этому отчаянному провокационному тексту на первой полосе и журналисту, которому не хватает человечности написать статью, чтобы высказать свое мнение, но без публичного унижения и оскорбления другого человека.

Для меня это то, где всякая человечность заканчивается. Я не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение – это не свобода слова», – написал Ловрен в соцсетях.

Перед этим Хорватский футбольный союз отреагировал на статью и потребовал от газеты извинений перед Ловреном.

«Мы считаем абсолютно неуместным, непрофессиональным и неэтичным писать о каком-либо человеке, в том числе и о члене сборной по футболу , так, как в приведенном тексте, где автор оскорбляет успешного спортсмена, доказавшего свой человеческий и профессиональный уровень.

Мы призываем к публичным извинениям перед Деяном Ловреном за оскорбительный текст и надеемся, что в будущем критики будут с должным уважением относиться к критикуемому лицу с соблюдением профессиональных стандартов.

Деян Ловрен абсолютно заслужил это уважение, независимо от того, согласен или нет кто-либо с его мнением и поступками», – говорится в заявлении на союза.