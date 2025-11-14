Игнатьев об изменениях в РПЛ за два года: «Стали давать больше шансов молодым. Кисляк из ЦСКА. В «Локо» Батраков блистает»

Игнатьев об изменениях в РПЛ за два года: стали давать больше шансов молодым.

Форвард «Оренбурга» Иван Игнатьев рассказал, что изменилось в Мир РПЛ за два года.

«Как изменилась РПЛ за время моего отсутствия? Да меня не было всего года два. Практически ничего не изменилось. Но заметил, что стали давать больше шансов молодым ребятам. А они, в свою очередь, стали себя проявлять. Кисляк из ЦСКА . В «Локомотиве » Леша Батраков – вообще топ, блистает. Очень рад за него», – сказал Игнатьев.

Последним российским клубом Игнатьева до «Оренбурга » был «Сочи», за который форвард играл в 2023 году. После этого форвард выступал за сербский «Железничар», армянский «Урарту» и алжирскую «Калибию».