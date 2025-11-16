Махачев победил Маддалену – тот проиграл впервые в UFC. Ранее так же было с Волкановски

Махачев победил Маддалену.

В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым . Махачев победил единогласным решением судей.

Маддалена прервал победную серию в UFC из восьми поединков. Он выступает в лиге с 2022 года, а в мае-2025 – стал чемпионом.

В 2023 году Махачев прервал победную серию другого австралийца Алекса Волкановски , который на момент их встречи ни разу не проигрывал в UFC – 12 побед.

