Махачев победил Маддалену – тот проиграл впервые в UFC. Ранее так же было с Волкановски
Махачев победил Маддалену.
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым. Махачев победил единогласным решением судей.
Маддалена прервал победную серию в UFC из восьми поединков. Он выступает в лиге с 2022 года, а в мае-2025 – стал чемпионом.
В 2023 году Махачев прервал победную серию другого австралийца Алекса Волкановски, который на момент их встречи ни разу не проигрывал в UFC – 12 побед.
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме
Эволюция Ислама Махачева – от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC
