Глава судейского корпуса МФЛ Апонасенко возглавил рейтинг арбитров Кубка Лиги

Юрий Апонасенко возглавил рейтинг судей WINLINE Кубка Лиги.

Апонасенко делит первую строчку рейтинга с Александром Филимоновым, Иваном Филоновым и Дмитрием Ярцевым. Все четверо арбитров отработали матчи 1-го тура на 10 баллов.

Напомним, Апонасенко является главой судейского корпуса и судейского комитета МФЛ. Арбитр сам выставляет оценки судьям по итогам каждого тура, опираясь на мнение коллег по ЭСК.

Рейтинг арбитров – теперь в Медиалиге. Худших отстранят, оценивают Лапочкин и Николаев