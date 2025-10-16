Экс-звезда 2Drots Стиль – игрок ФК «Черемуха». Клуб выступает в любительской лиге М11

Алекс Стиль присоединился к ФК «Черемуха».

Клуб объявил о подписании 31-летнего хавбека.

Напомним, Стиль выступал за 2Drots со второго сезона WINLINE Медиалиги . С 2D хавбек стал двукратным чемпионом МФЛ и выиграл МКС-2023. Прошедший Кубок Медиалиги полузащитник провел в «Альфа-Банке».

«Черемуха» играет в любительской лиге М11. Ранее клуб подписал экс-форварда 2Drots и «Амкала » Карата.