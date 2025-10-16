1

Экс-звезда 2Drots Стиль – игрок ФК «Черемуха». Клуб выступает в любительской лиге М11

Алекс Стиль присоединился к ФК «Черемуха».

Клуб объявил о подписании 31-летнего хавбека.

Напомним, Стиль выступал за 2Drots со второго сезона WINLINE Медиалиги. С 2D хавбек стал двукратным чемпионом МФЛ и выиграл МКС-2023. Прошедший Кубок Медиалиги полузащитник провел в «Альфа-Банке».

«Черемуха» играет в любительской лиге М11. Ранее клуб подписал экс-форварда 2Drots и «Амкала» Карата.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Черемуха»
logoWinline Медиалига
logoАлекс Стиль
трансферы
logoАльфа-Банка
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Кудряшов о 2Drots в Кубке России: «Дойти до клубов РПЛ было реально, но не хватило голов»
вчера, 19:45
Форвард «Матч ТВ» Сичкар о просмотре в «Балтике»: «Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу»
10вчера, 19:27
До перехода в тульский «Арсенал» Обрывков работал в «Пятерочке». В прошедшем туре Первой лиги он дебютировал за основную команду
13вчера, 18:39
Спортивный директор «БроукБойз» Антон Михашенок о Манне: «Он заслуживает большего, но сам виноват. Если у человека нет внутреннего стержня, он не хочет играть в футбол, как его заставить?»
вчера, 18:10
Федор Кудряшов: «2Drots – своеобразная семья, и отношения здесь на очень высоком уровне»
вчера, 15:56
Газдан о фаворитах сезона: «Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ######, но они восстают из пепла»
вчера, 14:01
Кокорин о Смолове в «Броуках»: «Вообще не понял, что он там забыл. Cебя пока там не представляю»
3вчера, 12:21
Станос о предложении Ежа поспорить на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют Кубок Лиги: «Какие споры вам, ###### вы сдались»
1вчера, 11:13
Эдамс о развитии Медиалиги: «Футболисты не выбирают Вторую лигу, так как у нас ###### высокие зарплаты»
вчера, 08:42
Егоров о Басте: «Нескрываемое высокомерие – это то, что выделяет его в медиафутболе больше, чем кого бы то ни было»
414 октября, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
вчера, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54