0

Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»

Станос обратился к Герману Эль Класико после победы над «Амкалом».

Lit Energy выбил «Амкал» из WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 8:7 Б), одержав победу в матче плей-офф дивизиона претендентов.

Перед игрой президент «Амкала» говорил, что до него доходили слухи о возможном закрытии LE в случае поражения и раннего вылета.

«Герман, не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!

Азамат Тахирович, увидимся в Гонконге!» – сказал руководитель «литов» в прямом эфире.

В следующем раунде Lit Energy встретится с проигравшей командой в паре элитного дивизиона 2Drots – «СиндЕкат» (первый матч – 1:0).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: МФЛ
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«STANOS» Стас Малиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Герман: «Слова про закрытие Lit Energy – способ поддавить соперника. Никакого негатива»
58 секунд назад
«Амкал» вылетел с Кубка Медиалиги, уступив Lit Energy, и впервые при Панове не сыграет в финале турнира МФЛ
58 минут назад
70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в матче Кубка Медиалиги. Его команда вылетит, если проиграет Lit Energy
6сегодня, 16:19Видео
«БроукБойз» уступили ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги
сегодня, 13:24
Киря получил травму в матче Кубка Медиалиги. У защитника «БроукБойз» подозрение на перелом ключицы
сегодня, 12:24Фото
Егоров о сборной Узбекистана: «Позорное решение по назначению Каннаваро. Убрать Кападзе, который вывел сборную на ЧМ в США. И ради кого?»
10сегодня, 09:06
2Drots сыграют с «СиндЕкатом» на «Москвиче», «Амкал» встретится с Lit Energy в спортивном городке «Лужники». Расписание Кубка Лиги
сегодня, 08:00
Тренер «Фанкома» о техническом поражении в Кубке: «Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?»
8вчера, 16:35
«Федчук обманул клуб». Григорьянц о техническом поражении «Фанкома» в Кубке
3вчера, 15:20
КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче Кубка с «Уфой» из-за участия дисквалифицированного Федчука
20вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? Это попытка какой-то контракт подписать?» Егоров о перформансе медийного клуба
3сегодня, 17:07
Sky Club рэпера Macan против GOATS x ALLSTARS, T-Squad сыграет с Blatosphera в Media Basket
сегодня, 14:45Live
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13