Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
Станос обратился к Герману Эль Класико после победы над «Амкалом».
Lit Energy выбил «Амкал» из WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 8:7 Б), одержав победу в матче плей-офф дивизиона претендентов.
Перед игрой президент «Амкала» говорил, что до него доходили слухи о возможном закрытии LE в случае поражения и раннего вылета.
«Герман, не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!
Азамат Тахирович, увидимся в Гонконге!» – сказал руководитель «литов» в прямом эфире.
В следующем раунде Lit Energy встретится с проигравшей командой в паре элитного дивизиона 2Drots – «СиндЕкат» (первый матч – 1:0).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: МФЛ
