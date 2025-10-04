Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»

Станос обратился к Герману Эль Класико после победы над «Амкалом».

Lit Energy выбил «Амкал » из WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 8:7 Б), одержав победу в матче плей-офф дивизиона претендентов.

Перед игрой президент «Амкала» говорил, что до него доходили слухи о возможном закрытии LE в случае поражения и раннего вылета.

«Герман , не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!

Азамат Тахирович, увидимся в Гонконге!» – сказал руководитель «литов» в прямом эфире.

В следующем раунде Lit Energy встретится с проигравшей командой в паре элитного дивизиона 2Drots – «СиндЕкат » (первый матч – 1:0).