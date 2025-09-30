«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»
Рафаэль Уразбахтин дал высочайшую оценку игре Килиана Мбаппе.
«Я думаю, что Мбаппе – лучший игрок в мире. Раньше вживую я его не видел. Это футболист другого уровня. Наверное, поэтому он столько стоит.
Помимо Мбаппе есть Винисиус, Родриго, Беллингем. Такие игры и нужны, нашим футболистам. Сопротивляться с такими футболистами – бесценный опыт.
Наша молодежь U19 тоже играет. Шесть игр сыграют с классными соперниками. От этого мы выигрываем, наш клуб и Казахстан», – сказал главный тренер «Кайрата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
