«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»

Рафаэль Уразбахтин дал высочайшую оценку игре Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что Мбаппе – лучший игрок в мире. Раньше вживую я его не видел. Это футболист другого уровня. Наверное, поэтому он столько стоит.

Помимо Мбаппе есть Винисиус, Родриго, Беллингем. Такие игры и нужны, нашим футболистам. Сопротивляться с такими футболистами – бесценный опыт.

Наша молодежь U19 тоже играет. Шесть игр сыграют с классными соперниками. От этого мы выигрываем, наш клуб и Казахстан», – сказал главный тренер «Кайрата».